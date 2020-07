Oι SLIPKNOT, TOOL, NICKELBACK κ.ά. έλαβαν $150,000 σαν βοήθεια από την κυβέρνηση

Η αμερικάνικη κυβέρνηση, λόγω και της πανδημίας, ανακοίνωσε το Paycheck Protection Program, δηλαδή μια έκτακτη οικονομική βοήθεια σε εταιρίες και υπαλλήλους που θα έμεναν άπραγοι αυτόν τον καιρό.

Εκτιμάται ότι οι καλλιτέχνες έλαβαν ένα ποσό μεταξύ $150,000 και $350,000, σύμφωνα και με το MetalSucks.

Ενδεικτικά, κάποιες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Knot Touring LLC, Slipknot, με 30 υπαλλήλους. Papa Roach Touring Inc. με 8 υπαλλήλους. Tool Touring Inc. Sammy Hagar's Red Rocker Touring, με 22 υπαλλήλους. Tesla Touring Inc., με 24 υπαλλήλους.

Επίσης, έχουμε τις Pearl Jam Touring Inc., Sevendust Touring Inc., Skillet Touring LLC, Switchfoot Touring Inc., Weezer Touring Inc.

