OM: Αναβάλλεται η συναυλίας τους στο Piraeus 117 Academy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία των Om στην Αθήνα, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27/5/20 στο Piraeus 117 Academy (όπως και ολόκληρη η προγραμματισμένη ευρωπαϊκή περιοδεία Μαΐου-Ιουνίου '20 του συγκροτήματος) αναβάλλεται, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Εργαζόμαστε ήδη για τον αναπρογραμματισμό της ημερομηνίας της Αθήνας (στο πλαίσιο του αναπρογραμματισμού ολόκληρης της υπόλοιπης ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος) το συντομότερο δυνατόν, εξετάζοντας επί του παρόντος το Μάιο του 2021.

Βάσει των Όρων που αναγράφονται σε όλα μας τα εισιτήρια (τόσο στα εκδοθέντα μέσω viva.gr - Όρους τους οποίους, προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε ξανά και εδώ: http://bit.ly/2MYbthp - όσο και στα τρίπτυχα hard-copies - στην πίσω πλευρά), τα ήδη αγορασθέντα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν για τη νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική δήλωση του συγκροτήματος:

"Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, our upcoming tour of Europe is postponed.

We are working with promoters to reschedule this tour in May/June 2021. If you have tickets, we suggest holding on to them for now.

More news about those shows will be announced in the coming weeks. Stay safe, we will be back."

Be safe and stay tuned!"

