2 χρόνια από την μεγαλειώδη εμφάνιση των IRON MAIDEN στο RockWave Festival!

Δύο χρόνια πέρασαν από την μεγαλειωδη και μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των θρυλικών IRON MAIDEN στη χώρα μας!

Πάμε να θυμηθούμε την μοναδική εκείνη μέρα, μέσα από την ανταπόκριση του Μιχάλη Τσολάκου και τις καταπληκτικές φωτογραφίες του συνεργάτη μας, Γιάννη Λιβανού:

Η διαβολοβδομάδα τελείωσε την Παρασκευή με τον καλύτερο τρόπο. Από νωρίς, βέβαια, όλοι περίμεναν να πέσει η νύχτα για τη Σιδηρά Παρθένο, αρκετοί όμως κουβαλήθηκαν με ντάλα ήλιο στη Mαλακάσα.

Οι Rollin' Dice που άνοιξαν τη μέρα, έγιναν γνωστοί με το ντεμπούτο τους “Way to the Sun” και εκείνη την εμφάνισή τους το Δεκέμβρη στο Academy. Έβγαλαν ενέργεια με τις συνθέσεις του δίσκου τους και φάνηκε ότι έχουν δίψα για ζωντανές εμφανίσεις. Σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, αξίζουν κάθε ευκαιρία για να τους δεις, έχοντας πλέον περισσότερη εμπειρία στο σανίδι. Σταράτο και bluesy rock για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.

Και μετά ήρθαν οι WEB. To μαύρο death metal τους (ή το αντίστροφο αν προτιμάτε) απλώθηκε στο Terra Vibe, καθώς ήταν το μόνο συγκρότημα αυτού του ήχου. Έχοντας δει πολύ προσεκτικά τι μπορούν να καταφέρουν και σε κλειστό χώρο, με την πρέπουσα σκοτεινή ατμόσφαιρα να τους αγκαλιάζει, περίμενα εμφάνιση επιπέδου από τους WEB. Οι συναυλίες τους είναι σκέτες τελετουργίες και γίνονται στα πλαίσια προώθησης του “Tartarus”, του τελευταίου τους δίσκου που έχετε πολλάκις διαβάσει από εδώ το πόσο γ@μ@ει. Πράγματι, η σκηνή είχε όλα τα αξεσουάρ των Αθηναίων. Νεκροκεφαλές, μαύρο παντού, κόκκινους καπνούς και πολύ corpsepaint. Οι WEB έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, δεν είχαν όμως τους πολλούς βαθμούς Κελσίου για σύμμαχο, ούτε τον αχανή χώρο που δυσκολεύει τη μετάδοση του ακραίου συμφωνικού metal τους. Όσοι όμως έχουν μιλήσει προσωπικά με το Σάκη, ξέρουν τι δίψα κουβαλάει για να υποστηρίζει σωστά το υλικό τους στο σανίδι και ποτέ δεν κάνει εκπτώσεις. Κάθε συναυλία τους και μια μυσταγωγία.

Συνέχεια με Peter Ellis και Monument στη μεγάλη σκηνή. Οι έταιροι Βρετανοί είχαν την τύχη να παίξουν μπροστά σε πολύ κόσμο, λόγω της ημέρας, χαρίζοντάς μας 9 κομμάτια από κλασσικό heavy metal. Εκπροσωπήθηκαν και οι 3 δίσκοι τους, ξεκινώντας με το “Hellhound” και τελειώνοντας με το “Lionheart”, ενώ έπαιξαν και το “Wheels Of Steel”. Απ’ τους τίτλους και μόνο οι Saxon πρέπει να είναι χαρούμενοι. Ήταν η δεύτερη φορά που τους έβλεπα και πρώτη σε φεστιβάλ και αποτελούν καλή μπάντα, ωραία προβαρισμένη, χωρίς όμως να με εντυπωσίαζαν ποτέ ιδιαίτερα. Σίγουρα όμως, αν τους ξαναπετύχω, θα τους χαζέψω.

Setlist:

Hellhound Carry On The Chalice Fatal Attack Olympus Imhotep (The High Priest) Attila Wheels of Steel Lionheart

Mετά ανέλαβαν οι The Raven Age του George Harris, υιού του Αρχηγού. Μοντέρνος ήχος, εναλλακτικός, μάζεψαν κόσμο αρκετό και ικανοποίησαν όσους τους ακολουθούν. Τίμια μπάντα, με 9 κομμάτια στο πρόγραμμά τους, αλλά μέχρι εκεί. Προς το τέλος, οι περισσότεροι πήγαμε στην μεγάλη σκηνή ξανά για το πρώτο μεγάλο όνομα της ημέρας…

Setlist:

Betrayal of the Mind The Merciful One Promised Land The Death March Eye Among the Blind Salem's Fate Surrogate My Revenge Angel in Disgrace

…το οποίο δεν ήταν άλλο από τον Mark Tremonti και τη μπάντα του. Η επιτυχία που γνωρίζει ο κιθαρίστας των Alter Bridge είναι μεγάλη στο εξωτερικό και με το “A Dying Machine” στις αποσκευές του ήμουν περίεργος να δω το γιατί. Αμερικάνικο modern thrash το στυλ τους κατά βάση, με συνθέσεις μέτριες αλλά και κάποιες που είναι τρελή αδυναμία. “Radical Change”, “Wish You Well”, “A Dying Machine”, “Cauterize” και “My Last Mistake” (αγαπημένο) ξεσήκωσαν το πολυπληθές κοινό του Mark. Πολύ καλός ήχος και άψογη σε απόδοση η μπάντα. Σίγουρα νέοι και παλαιοί θα γούσταραν.

Setlist:

Another Heart You Waste Your Time My Last Mistake So You're Afraid Catching Fire Flying Monkeys Radical Change The Things I've Seen Throw Them to the Lions A Dying Machine Cauterize Wish You Well

H μπάντα που κάποιοι περίμεναν χρόνια ήταν ΚΑΙ οι Volbeat. Το συγκρότημα που παίζει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ σαν headliner θα εμφανιζόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ευτυχώς είχε ετοιμάσει ένα άψογο πρόγραμμα. Μπήκαν με το “The Devil's Bleeding Crown” και, προσωπικά μιλώντας, με ενθουσίασαν. Όλες οι γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες ήταν παρούσες αλλά ξεχώρισαν τα “Lola Montez”, “Sad Man's Tongue”, “Dead But Rising”, “For Evigt” και “Let It Burn”. Ο Michael Poulsen πάντα άνετος και επικοινωνιακός, με άψογο ήχο και πεντακάθαρα φωνητικά έδινε το σύνθημα και ο Rob Caggiano από κοντά. Συγκρότημα γεμάτο ενέργεια, ένταση και πληθωρική σκηνική παρουσία, δικαιολόγησαν το ντόρο γύρο από το όνομά τους και ευχαρίστησαν όλους εμάς που αφιερώσαμε ποιοτικό χρόνο και 75 λεπτά για να τους δούμε από κοντά.

Setlist:

The Devil's Bleeding Crown Heaven nor Hell / A Warrior's Call / I Only Want to Be with You Lola Montez The Lonesome Rider Sad Man's Tongue Dead But Rising For Evigt 16 Dollars Seal the Deal Let It Burn Doc Holiday Black Rose Fallen Still Counting

Kαι έφτασε η μεγάλη ώρα. Iron Maiden. Η ώρα να γίνουμε πάλι παιδιά, να τραγουδήσουμε τον αριθμό του Θηρίου είχε έρθει. Μόλις μπήκε το “Doctor Doctor” ξέραμε τι θα ακολουθήσει. Τα φώτα σβήνουν και ακούγεται το “Churchill's Speech”… we shall never surrender…ΜΠΑΜ, “Aces High”. Καπνογόνα, 36.000 ψυχές έγιναν ένα, πανικός. Μία απίστευτη μπάντα, σε ένα απίστευτο ξεκίνημα. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται με λόγια. Ακολούθησε το “Where Eagles Dare” που επίσης είχε να ακουστεί 13 χρόνια, ενώ οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στα “The Clansman”, “For the Greater Good of God”, “Sign of the Cross” (με τους απαραίτητους σταυρούς στο σκηνικό) και “Flight of Icarus” που ακούγεται ξανά μετά το 1986! Στο τελευταίο δε, ο Bruce εμφανίστηκε στη σκηνή με φλογοβόλα και έναν ιπτάμενο Ίκαρο στο σκηνικό.

Σε κάθε τραγούδι τα σκηνικά άλλαζαν, η συναυλία δεν έκανε κοιλιά ποτέ και το ελληνικό κοινό ξέσπασε για τα καλά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά και ο Eddie, που εκτός από μέρος του σκηνικού εμφανίστηκε και ζωντανά στη σκηνή και συγκεκριμένα στο “The Trooper”, ξιφομαχώντας με τον frontman του συγκροτήματος, ο οποίος προς το τέλος του κομματιού ανέμιζε την ελληνική σημαία ξεσηκώνοντας το κοινό.

Scream for me Athens…”Fear of the Dark”, “The Number of the Beast”, “Iron Maiden” και όλοι έτοιμοι για απογείωση. Αυτή ήρθε στο encore, με “The Evil That Men Do” για αρχή και “Run to the Hills” για αποθεωτικό φινάλε. Ο Bruce ψελίζει κάτι για “Alexander the Great”, το Terra Vibe πήγε κι ήρθε, αλλά…αλλά. Οι Maiden ισοπέδωσαν τα πάντα, στην ίσως καλύτερη συναυλία τους στη χώρα μας, κάτι απλησίαστο από οποιονδήποτε άλλον. Η αιώνια αγάπη υπάρχει και ανανεώθηκε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Συγκίνηση και σεβασμός στην ΚΟΡΥΦΑΙΑ μπάντα παγκοσμίως. Ένα διήμερο εκρηκτικό έφτασε στο τέλος του. Οι προσδοκίες όλων ανέβηκαν πολύ φέτος και ελπίζουμε του χρόνου για τους Μ…

Setlist:

Aces High Where Eagles Dare 2 Minutes to Midnight The Clansman The Trooper Revelations For the Greater Good of God The Wicker Man Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark The Number of the Beast Iron Maiden

Encore:

The Evil That Men Do Hallowed Be Thy Name Run to the Hills

Για το Rock Overdose,

Μιχάλης Τσολάκος

Φωτογραφίες: Γιάννης Λιβανός

