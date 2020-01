OZZY OSBOURNE: Πάσχει από την ασθένεια του Parkinson σε προχωρημένο στάδιο…

Στα 71 του πλέον, ο Ozzy Osbourne δίνει μια ξεχωριστή μάχη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος και η γυναίκα του, Sharon Osbourne, στην εκπομπή Good Morning America, ο Ozzy πάσχει από την ασθένεια του Parkinson.

Συγκεκριμένα, είναι το PRKN 2 (Parkin 2), όπως αποκάλυψε και η Sharon στον Robin Roberts, δηλαδή μια μορφή του Parkinson.

Επιπλέον, υπάρχουν στιγμές που ο Ozzy δεν μπορεί να κρύψει τους πόνους που νιώθει και θα μεταβεί στην Ελβετία για την ανάλογη θεραπεία.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY

— Good Morning America (@GMA) January 21, 2020