Οι RAGE AGAINST THE MACHINE, δε μασάνε τα λόγια τους, με αφορμή δυστυχώς μία ακόμη δολοφονία ανθρώπου στις ΗΠΑ, του George Floyd - από κατάχρηση της αστυνομικής εξουσίας - ανέβασαν στις σελίδες τους στα social την παρακάτω ανάρτηση, διατρανόντας το μήνυμα ενάντια στην αστυνομική βία!

• Killing In The Name

• Recorded in 1992

• Regrettably just as relevant in 2020#FuckYouIWontDoWhatYouTellMe pic.twitter.com/lpgeqbrsCr

