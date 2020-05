Red Hot Chili Peppers στο Ejekt Festival 2021

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

MARKOPOULO PARK

EJEKT FESTIVAL 2021

RED HOT CHILI PEPPERS

+more names tba

Οι Red Hot Chili Peppers στο EJEKT 2021!

Έχουμε υπέροχα νέα! Οι Red Hot Chili Peppers είναι οι headliners του EJEKT Festival 2021!

Μπορεί η πανδημία να άλλαξε τις ζωές μας και μαζί τα φετινά σχέδια όλων μας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η μουσική. Εμείς, στo EJEKT Festival, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε για την επόμενη χρονιά και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι:

οι Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και John Frusciante θα βρεθούν στη σκηνή του Markopoulo Park τo Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, για να πραγματοποιήσουν το δικό μας και δικό σας όνειρο: να δουμε τους RHCP ζωντανά στη σκηνή του EJEKT!

Σύντομα θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τους κατόχους εισιτηρίων, τo line-up και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2021.

Εισιτηρίων για όλες τις κατηγορίες (Zone A, Zone B, VIP) πωλούνται στα γνωστά σημεία προπώλησης.

Ευχαριστούμε για τη στήριξη σας σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε. Προστατεύστε τον εαυτό σας και σύντομα θα ξανασυναντηθούμε.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Zone B: 58 Ευρώ

Zone A (pit): 110 Ευρώ

VIP: 180 Ευρώ

www.public.gr Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα δίκτυα των: www.viva.gr

Οι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Saturday 26 June 2021

MARKOPOULO PARK

EJEKT FESTIVAL 2021

RED HOT CHILI PEPPERS

+more names tba

Red Hot Chili Peppers to headline EJEKT 2021!

We have great news! Red Hot Chili Peppers will headline EJEKT Festival 2021!

The pandemic might have changed our lives and everybody's plans for this year, but that does not mean that the music will stop. We, at EJEKT Festival, have already started working for the next year and we are very happy to announce that:

Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith and John Frusciante will take over the stage of Markopoulo Park on Saturday 26th of June 2021, in order to make our dream and your dream come true: to see the RCHP perform live at EJEKT Festival!

Soon we will make announcements regarding ticket holders, the line-up and all other important information about EJEKT Festival 2021.

Tickets for all sections (Zone A, Zone B, VIP) are on sale now.

Thank you for your support during such difficult times. Stay safe and soon, we will meet again.

TICKETS

Zone B: 58 Euros

Zone A (pit): 110 Euros

VIP: 180 Euros

Retailers charge handling fees according to their pricelists.

Pin 3 Shares

Comments