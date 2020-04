Reunion των Udo Dirkschneider με 2 ακόμη πρώην μέλη των ACCEPT, Stefan Kaufmann και Peter Baltes!

Τα τρία πρώην μέλη των Accept θα επανενωθούν για την κυκλοφορία του "We Are One", του νέου προσωπικού δίσκου του Udo με τους U.D.O., που θα κυκλοφορήσει μέσω της AFM Records/Soulfood Music στις 17 Ιουλίου.

Το νεό άλμπουμ θα περιέχει 15 νέα τραγούδια και, σύμφωνα με τα μέλη της μπάντας, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα concept άλμπουμ. Σε αυτό συνεισφέρει και η 60-μελής μπάντα των ενόπλεων δυνάμεων της ομόσπονδης Γερμανίας, Das Musikkorps Der Bundeswehr!

Θα περιλαμβάνει 15 νέα τραγούδια που δημιουργήθηκαν από τον Udo σε συνεργασία με τον αντισυνταγματάρχη Christoph Scheibling.

Το "We Are One" επικεντρώνεται σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση του περιβάλλοντος και το προσφυγικό ζήτημα.

Η σχετική δήλωση του Scheibling ξεκαθαρίζει την πολιτική τοποθέτηση της ομάδας:

«Ποτέ ξανά η φωνή ενάντια στον προστατευτισμό, τον εθνικισμό και την δεξιά δεν ήταν τόσο έντονη. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν καλύτερο πλανήτη! Είμαστε ένα!»

Track listing:

01. Pandemonium

02. We Are One

03. Love And Sin

04. Future Is The Reason Why

05. Children Of The World

06. Blindfold (The Last Defender)

07. Blackout

08. Mother Earth

09. Rebel Town

10. Natural Forces

11. Neon Diamond

12. Beyond Gravity

13. Here We Go Again

14. We Strike Back

15. Beyond Good And Evil

