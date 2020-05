ROTTING CHRIST: 29 χρόνια από το πρώτο τους EP “Passage to Arcturo”!

Μια μέρα σαν σήμερα, πίσω στο ... μακρινό 1991, τα αδέρφια Τόλη, Σάκης και Θέμης μαζί με τους Jim Mutilator και Morbid (aka Magus Wampyr Daoloth) κυκλοφορούν το πρώτο τους EP κινούμενοι από τα death/grindcore μονοπάτια του demo τους σε πιο black metal δρόμους... Ήταν ίσως οι απαρχές του hellenic black metal, όπως θα εξελισσόταν αργότερα, ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα το οποίο προφανώς δημιούργησαν ή εξέλιξαν χωρίς να έχουν προσχεδιάσει ... αλλά επειδή πειραματίστηκαν ψάχνοντας να βρούν τον προσωπικό τους ήχο.

Το “Passage to Arcturo” , δεν αποτελεί πρότυπο παραγωγής ή τεχνικής, παρά την καλή συνθετική προσπάθεια - αυτό όμως είναι και το cult στοιχείο που το κάνει και ξεχωρίζει στις καρδιές των old school οπαδών.

Οι ίδιοι οι Rotting Christ 30 χρόνια μετά, το τιμούν συχνά παίζοντας live τουλάχιστον ένα κομμάτι ως φόρο τιμής όπως πχ. το Forest of N'Gai, και μερικά ακόμη σε επετειακές συναυλίες.

Δύο χρόνια μετά (1993) ακολούθησε το “Thy Mighty Contract” ... και τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία που γράφετε ακόμη!

Track listing

Side A

No. Title Length

1. "Intro - Ach Golgotha" (Instrumental)

2. "The Old Coffin Spirit"

3. "The Forest of N'Gai"

Side B

No. Title Length

4. "The Mystical Meeting (Dog Spleh Esoth Sevlesmeth)"

5. "Gloria de Domino Inferni"

6. "Inside the Eye of Algond"

