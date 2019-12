Rotting Christ, VIC, Waterboys, Uriah Heep στο The Long Beach Festival στην Πιερία!

The Long Beach Festival

17 – 18 – 19 Ιουλίου 2020

Terra Republic

17 Ιουλίου: Rotting Christ – Villagers of Ioannina City

18 Ιουλίου: Waterboys – Uriah Heep

19 Ιουλίου: Einstürzende Neubauten

+ more TBA

Κοιτάμε ψηλά! Μια νέα αρχή!

Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ, το Long Beach Festival. Ένα νέο μουσικό γεγονός έρχεται να ενώσει ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και από τα Βαλκάνια.

Σε έναν νέο χώρο, στο Terra Republic, στη Δημοτική Κοινότητα Πύδνας, στην Πιερία, γεννιέται κάτι καινούργιο. Σε μία πανέμορφη περιοχή με θέα τη Χαλκιδική και τον Όλυμπο στα δεξιά, που εκτείνεται αμφιθεατρικά από τους πρόποδες του ψηλότερου ελληνικού βουνού ως τα καταγάλανα νερά του Θερμαϊκού απέναντι από τη Θεσσαλονίκη, από την οποία απέχει μόλις 50 χλμ.(και 20 από την Κατερίνη) ξεκινά τα πρώτα του βήματα ένα τολμηρό και φιλόδοξο εγχείρημα.

Με το Long Beach Festival 2020 στη Μακεδονία αρχίζει ένα νέο ετήσιο, διεθνές μουσικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να εμπνεύσει, να συγκινήσει και γενικότερα να αποτελέσει πόλο έλξης για τους μουσικόφιλους ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Να ενώσει. Να συμπεριλάβει. Να φιλοξενήσει.

Η μουσική γέφυρα του καλοκαιριού...

Το 2020 είναι μόνο η αρχή...

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Rotting Christ – Villagers of Ioannina City

+ more Acts T.B.A.

Rotting Christ και τους Villagers Of Ioannina City! Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, το TERRA REPUBLIC ανοίγει τις θύρες του με τον πιο δυνατό και εμφατικό τρόπο με οικοδεσπότες τους καλύτερους εγχώριους εκπροσώπους του σκληρού ήχου, τουςκαι τους

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

Villagers of Ioannina City τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε έδωσαν ένα επικό οπτικοακουστικό show παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο τους δίσκο Age of Aquarius, με περισσότερους από 10 μουσικούς να συμπράττουν στη σκηνή. Όποιος βρέθηκε σε αυτήν τη sold out συναυλία στο Θέατρο Βράχων έζησε μία εμπειρία που θα θυμάται για καιρό! Οιτον Σεπτέμβρη που μας πέρασε έδωσαν ένα επικό οπτικοακουστικό show παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο τους δίσκο, με περισσότερους από 10 μουσικούς να συμπράττουν στη σκηνή. Όποιος βρέθηκε σε αυτήν τησυναυλία στο Θέατρο Βράχων έζησε μία εμπειρία που θα θυμάται για καιρό! Οι VIC υπόσχονται ότι στις 17 Ιουλίου θα στήσουν μία γιορτή - αποθέωση του σκληρού ήχου και όσοι βρεθούν στο Long Beach Festival, θα βιώσουν μία εμπειρία ζωής!

Οι Villagers of Ioannina City ξεκίνησαν από τα Ιωάννινα το 2007 με το πρώτο άλμπουμ τους, Riza να κυκλοφορεί το 2014 συνδυάζοντας με ένα μοναδικά εμπνευσμένο τρόπο τη ροκ μουσική με τους παραδοσιακούς ήχους της χώρας μας. Απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και πολλοί δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν το άλμπουμ, που οι πεντατονικές της Ηπείρου, συναντούν βαριά και ασήκωτα riffs, και η παράδοση συγκλίνει με την κληρονομιά των Black Sabbath και των Pearl Jam, ως το άλμπουμ της χρονιάς. Πέντε χρόνια μετά, η αύρα που το συνοδεύει είναι τεράστια και με το groove του εξακολουθεί να σηκώνει στο πόδι, οποιονδήποτε το ακούει! Λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησαν το EP Zvara/Karakolia προσθέτοντας δύο ακόμη συναυλιακές τραγουδάρες σε κάθε ένα από τα live τους. Όλοι πλέον ασχολούνται με το «φαινόμενο VIC».

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου οι VIC μας προτρέπουν να γίνουμε μέρος της μουσικής ιστορίας μιας ολόκληρης γενιάς που θα γραφτεί στο Terra Republic.

ROTTING CHRIST

Οι Rotting Christ σίγουρα δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι μια από τις κορυφαίες και πιο αναγνωρισμένες μπάντες της metal σκηνής. Εδώ και πολλά χρόνια συγκινούν τα πλήθη τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Μόλις λίγες ημέρες πριν ολοκλήρωσαν μία από τις μεγαλύτερες περιοδείες τους σε ευρωπαϊκό έδαφος: 50 συναυλίες σε 52 ημέρες ... και ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες για μία ακόμη περιοδεία στην Αμερικάνικη ήπειρο, τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο της Devastation on the Nation περιοδείας - θα κάνουν 29 στάσεις σε αμερικάνικες και καναδικές πόλεις.

Τo 1987, οι έφηβοι τότε Σάκης & Θέμης Τόλης σίγουρα δεν γνώριζαν το μέγεθος που θα έπαιρνε η νεοσύστατη μπάντα που έφτιαξαν και που ονόμασαν Rotting Christ. Δεν είναι πλεονασμός να αναφέρουμε ότι οι Rotting Christ ουσιαστικά δημιούργησαν μια ολόκληρη μουσική σκηνή στη χώρα μας.

Οι πρώτοι full length δίσκοι τους, Thy Mighty Contract και Non Serviam δικαιωματικά συγκαταλέγονται στις καλύτερες κυκλοφορίες του είδους.

Οι Rotting Christ μετά από 13 άλμπουμ, δραστήριοι και πιο ώριμοι από ποτέ, συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους και να μας προσφέρουν σημαντικές και συνάμα ποιοτικές κυκλοφορίες με τελευταία αυτή του, The Heretics.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αδρεναλίνη που δεν πρέπει να χάσει κανένας οπαδός τους.

Non Serviam!

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Το Long Beach Festival περήφανα παρουσιάζει δύο εμβληματικά συγκροτήματα που σημάδεψαν την παγκόσμια μουσική ιστορία:

Uriah Heep – Waterboys

THE WATERBOYS Waterboys. Ένα μουσικό προσκύνημα στις αρχέγονες μουσικές ρίζες.

Waterboys. H ροκ μπάντα, που με τη μελωδικότητα και τον λυρισμό της ζωντάνεψε τις δεκαετίες του 80 και του 90 έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Long Beach Festival. Οι Waterboys, τον περασμένο Οκτώβριο, βρέθηκαν, μετά από απουσία 10 ετών, στην Αθήνα για δύο συναυλίες γεμάτες με αγαπημένες αναμνήσεις! Δύο βραδιές γεμάτες με αυθεντική ροκ, που μας ταξίδεψαν στα βάθη της δυνατής μουσικής τους. Το συγκρότημα προκαλεί μουσική μέθη! Έχει το μοναδικό ταλέντο να παρασέρνει το κοινό του σε μονοπάτια μαγικά. Στο τέλος του ταξιδιού, οι Waterboys έχουν δώσει άλλο νόημα! Η τέχνη που μεθά. Η τέχνη που συγκλονίζει. Μια τέχνη χωρίς ταμπέλες. Απλά συναισθηματική. «Το σετ μας αλλάζει από τη μία συναυλία στην άλλη και τα τραγούδια που παίζουμε είναι απλώς τα τραγούδια που μας αρέσει να παίζουμε. Δεν σκεφτόμαστε ότι ανήκουν σε κάποιο μουσικό κίνημα, όπως και εμείς», λέει ο Mike Scott. Οι Τhe Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκωτσέζο μουσικό Mike Scott και το όνομά τους το εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Lou Reed, «The Kids». Η ιστορία τους είναι πρακτικά συνυφασμένη με τη μουσική υπόσταση και πορεία του Σκωτσέζου Mike Scott, ο οποίος πέρα από ιδρυτικό μέλος, είναι και η ψυχή του συγκροτήματος. Ο Scott μιλώντας για τη συνοχή ανάμεσα στους The Waterboys και τη σόλο πορεία του, υποστηρίζει ότι «Για μένα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Mike Scott και των Waterboys – και οι δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα, σημαίνουν τον εαυτό μου μαζί με τους σημερινούς μουσικούς μου συνοδοιπόρους». Η περιέργεια του Mike Scott για τη μουσική ήταν ασίγαστη και έτσι η μπάντα ξεκίνησε ένα ταξίδι εξερεύνησης μέσα σε πληθώρα μουσικών ειδών, το οποίο εν τέλει αποδείχτηκε εξαιρετικά γόνιμο για την διαμόρφωση του μουσικού στίγματος της μπάντας. Οι Waterboys και ο Mike Scott, τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία. O Mike Scott ειδικά στην πρώτη περίοδο των Waterboys, την εποχή της «μεγάλης μουσικής» - που ξεκινά με το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ, ξεδιπλώνεται στο δεύτερο, A Pagan Place και κορυφώνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, This Is The Sea («The Pan Within» και «The Return of Pan») - δεν σταμάτα να αναζητά τον αρχαίο θεό Πάνα! Τον θεό, συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, τον θεό - σύμβολο της ένθεης μανίας αλλά και της μοναξιάς. Τον αρχαίο θεό που ζούσε ελεύθερος στη φύση, στα βουνά της Αρκαδίας, δίπλα σε ποτάμια και ρυάκια, ακούγοντας τον ήχους του νερού και εμπνεόμενος από το βουητό τους, δημιουργούσε φανταστικές μελωδίες, που γοήτευαν αλλά και δοκίμαζαν ακόμα και θεούς! Στο This Is The Sea του 1985 περιλαμβάνεται και το single Whole Of The Moon, το οποίο έφτασε στο #26 των Βρετανικών charts και σφράγισε το όνομα των Waterboys. Το 1988 ο Scott εγκατέστησε τη μπάντα στο Σπάινταλ της δυτικής Ιρλανδίας, όπου είχε τη βάση του το στούντιο του συγκροτήματος για να ηχογραφήσουν τον επόμενο τους δίσκο. Έτσι γεννήθηκε το Fisherman's Blues, και με αυτό το άλμπουμ οι Waterboys για πρώτη φορά πειραματίζονται ενεργά με τη folk rock. Όπως αργότερα είπε και ο ίδιος ο Scott «Ήμουν πραγματικά ερωτευμένος με την Ιρλανδία. Κάθε μέρα ήταν και μια νέα, μαγική περιπέτεια» Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ. «Οι The Waterboys δεν ανήκουν σε καμία κίνηση, είδος, σχολή ή μόδα. Η μουσική μας είναι απλά... οι Waterboys. Έχουμε έδρα το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Γκόλγουεϊ, τη Νέα Υόρκη και το Φίντχορν της Σκωτίας και ακολουθούμε τις περιστροφές και τα ίχνη της μουσικής, όπου κι αν αυτή μας οδηγεί και όπου ξετυλίγεται η περιπέτεια. Ελάτε μαζί μας!» Τα μέσα έγραψαν για τις εμφανίσεις των Waterboys τον Οκτώβριο που μας πέρασε στην Αθήνα @ Piraeus 117 Academy: huffingtonpost.gr

«...η μουσική των Waterboys εξακολουθεί να είναι big music με έναν άλλο τρόπο, διαθέτοντας μια πολύ μεγάλη και γεμάτη ανθρωπιά καρδιά και μίαν ακόμα μεγαλύτερη ψυχή που δεν σταματά να ονειρεύεται» «...η μουσική των Waterboys εξακολουθεί να είναι big music με έναν άλλο τρόπο, διαθέτοντας μια πολύ μεγάλη και γεμάτη ανθρωπιά καρδιά και μίαν ακόμα μεγαλύτερη ψυχή που δεν σταματά να ονειρεύεται» avopolis.gr

«Ο κόσμος απόλαυσε έναν τρομερά επικοινωνιακό Mike Scott και μια εξαιρετική μπάντα, που έστησε μια χαρμόσυνη folk rock γιορτή... Η οποία μας θύμισε τον πανανθρώπινο μυστικισμό που πάντα απέπνεαν τα τραγούδια του συγκροτήματος... [...] Ένα full-on rock 'n' roll κονσέρτο...» «Ο κόσμος απόλαυσε έναν τρομερά επικοινωνιακό Mike Scott και μια εξαιρετική μπάντα, που έστησε μια χαρμόσυνη folk rock γιορτή... Η οποία μας θύμισε τον πανανθρώπινο μυστικισμό που πάντα απέπνεαν τα τραγούδια του συγκροτήματος... [...] Ένα full-on rock 'n' roll κονσέρτο...» rockoverdose.gr

«Η συναυλία τα είχε όλα: ενέργεια, ρυθμό, ένταση, κέφι, χορό, συγκίνηση και αγαπημένο, αθάνατο rock 'n' roll... Τι να πει κανείς για την ακουστική εκτέλεση του "The Pan Within"... Κιθάρα και βιολί σέρβιραν ανατριχίλα στον κόσμο, που ανταποκρίθηκε μ' ένα δυνατό sing along... οι τύποι απλά γουστάρουν να παίζουν μουσική και το δείχνουν με το παραπάνω» «Η συναυλία τα είχε όλα: ενέργεια, ρυθμό, ένταση, κέφι, χορό, συγκίνηση και αγαπημένο, αθάνατο rock 'n' roll... Τι να πει κανείς για την ακουστική εκτέλεση του "The Pan Within"... Κιθάρα και βιολί σέρβιραν ανατριχίλα στον κόσμο, που ανταποκρίθηκε μ' ένα δυνατό sing along... οι τύποι απλά γουστάρουν να παίζουν μουσική και το δείχνουν με το παραπάνω» Rocking.gr

«Ρε, αυτοί παίζουν κανονικό rock 'n' roll!» «Ρε, αυτοί παίζουν κανονικό rock 'n' roll!» Οι Waterboys είναι παντού. Οι Waterboys θα είναι ξανά εδώ. Μαζί μας. Στο Long Beach Festival 2020.

URIAH HEEP

Το Long Beach Festival υποδέχεται τους θρύλους Uriah Heep σε μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά, όπου θα συναντήσουν το αγαπημένο τους κοινό και θα μαγέψουν με τους κλασικούς ύμνους που όλοι θα τραγουδήσουμε δυνατά!

Lady in Black, Easy Livin, July Morning, The Wizard, Gypsy, Come Away Melinda, Love Machine, Sympathy, Sunrise, Rain, Look at Yourself, Sweet Lorraine, Stealin έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στη Ροκ Βίβλο.

Οι Uriah Heep αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της «ανίερης» τετράδας που προκάλεσε τη γέννηση του heavy metal στα 70s, μαζί με τους Led Zeppelin, Deep Purple και Black Sabbath. Πάθος, πυγμή, αρμονία και ουσία, τα χαρακτηριστικά των Uriah Heep θα κατακλύσουν την σκηνή από το πρώτο κιόλας riff!

Είναι χωρίς αμφιβολία το συγκρότημα που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το πάνθεον του σκληρού ήχου και μάλιστα να πλασαριστεί δικαιωματικά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Το κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα έρχεται στη χώρα μας και το Long Beach Festival, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020!

Οι Uriah Heep μετρούν πενήντα χρόνια ενεργής παρουσίας και εξακολουθούν να αποτελούν συγκρότημα-σταθμό για τους απανταχού μουσικόφιλους, έχοντας αποκτήσει πιστούς ακόλουθους της μουσικής τους παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα!

Η ιστορία τους ξεκινά από το Λονδίνο, όταν το 1967 ο Mick Box δημιουργεί τους Hogwash, λίγο αργότερα, η αποχώρηση του τραγουδιστή της μπάντας αποτέλεσε αφορμή για τη γνωριμία του με τον David Byron, τραγουδιστή με φοβερές φωνητικές ικανότητες. Η καλλιτεχνική αυτή συνάντηση τους οδήγησε στη δημιουργία των Spice, με το line up να ολοκληρώνεται από τους Alex Napier και τους Paul Newton. Η ιδέα για αλλαγή του ονόματος προέκυψε τα Χριστούγεννα του 1969, δηλαδή ακριβώς πενήντα χρόνια πριν, από τον Uriah Heep, ήρωα του κλασικού έργου του Charles Dickens, David Copperfield.

Το δισκογραφικό ντεμπούτο των Uriah Heep γίνεται με το εμβληματικό, πια, ...Very 'Eavy ...Very 'Umble, τίτλο που αποτελεί άμεση αναφορά στο έργο του Ντίκενς που ενέπνευσε τους Βρετανούς. Το άλμπουμ αποτελεί έναν τολμηρό πειραματισμό διαφορετικών μουσικών ειδών, και όπου η heavy metal συναντά την progressive rock και ύμνοι όπως το Gypsy και το Come Away Melinda ξεπηδούν και βρίσκουν τη θέση τους στον κόσμο της rock.

Για τα επόμενα χρόνια, οι Βρετανοί διανύουν μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους τους, κυκλοφορώντας από το 1970 έως το 1976 συνολικά εννέα album. Το 1972, το τέταρτο album τους, Demons and Wizards αλλά και το High and Mighty που βγήκε το 1976 ξεχωρίζουν και σφραγίζουν τη θέση των Uriah Heep στην οργιαστική 70s σκηνή.

Οι θεμελιωτές του σκληρού ήχου μαγεύουν με τη μουσική τους, ξεχωρίζουν για τις ποιοτικές, γεμάτες λυρισμό συνθέσεις τους, τους αξιοθαύμαστους στίχους, τα δυναμικά και πολύ ξεχωριστά φωνητικά, τα καταιγιστικά τύμπανα, την ετερότητα που προσέθετε ο Ken Hesley με το Hammond του αλλά και τη χαρακτηριστική κιθάρα του Mick Box.

Η πορεία των Uriah Heep από το 1977 και μετά συνεχίζει με πολλές αλλαγές στο line up, πολλές live εμφανίσεις παγκοσμίως και μια συνεπή συμβολή στη rock δισκογραφία.

Μια ακόμη στιγμή - σταθμός για τη μπάντα, είναι η επίσκεψή τους τον Δεκέμβριο του 1987 στη Σοβιετική Ένωση, λίγα χρόνια πριν την περεστρόικα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Μόσχας έδωσαν δέκα συνεχόμενες συναυλίες, συγκέντρωσαν πάνω από 180.000 θεατές και έγραψαν ιστορία ως το πρώτο «δυτικό» συγκρότημα που εμφανίστηκε σε σοβιετικό έδαφος.

Οι σημερινοί Uriah Heep, στους οποίους κρατά τα ηνία ως ιδρυτικό μέλος ο «πατριάρχης» της κιθάρας, ο μάγος του wah wah, Mick Box, μαζί με τους Phil Lanzon, Bernie Shaw, Russell Gilbrook και Davey Rimmer, συνεχίζουν απτόητοι να δημιουργούν, κυκλοφορώντας μάλιστα έναν από τους καλύτερους rock δίσκους για το 2018. Το Living the Dream απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και μας επιβεβαίωσε για ποιο λόγο δίκαια αποκαλούνται από πολλούς ως οι γίγαντες του rock.

Ένα συγκρότημα του οποίου η παρακαταθήκη είναι ανυπολόγιστη, καθώς η επιρροή που έχει ασκήσει εξακολουθεί και, μετρώντας περισσότερες από 45 εκατομμύρια πωλήσεις και περισσότερα από 125 shows κάθε χρόνο, φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις της μουσικής βιομηχανίας. Οι Uriah Heep συνεχίζουν ακόμη και σήμερα - 50 χρόνια μετά - να παθιάζονται on stage και να διδάσκουν πώς φτιάχνεται ο σωστός σκληρός ήχος.

Στις 18 Ιουλίου ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τους Uriah Heep, τους ζωντανούς θρύλους της rock μουσικής! Ένα live που δεν μπορεί να χάσεις κανένας οπαδός της καλής rock μουσικής!

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

The Year of the Rat tour

Einstürzende Neubauten. Ριζοσπάστες, δημιουργοί και πρωτοπόροι. Η τεθλασμένη, απρόβλεπτη και αντισυμβατική διαδρομή τους, τους φέρνει πάλι στην χώρα μας. . Ριζοσπάστες, δημιουργοί και πρωτοπόροι. Η τεθλασμένη, απρόβλεπτη και αντισυμβατική διαδρομή τους, τους φέρνει πάλι στην χώρα μας. 20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι Einstürzende Neubauten έρχονται το καλοκαίρι του 2020 για να γιορτάσουν 40 χρόνια μίας τολμηρής πορείας στο Long Beach Festival, την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Για το κινεζικό ωροσκόπιο, το 2020 είναι το έτος του Αρουραίου, ενός ζώου που συμβολίζει την εφευρετικότητα και την ευελιξία και που έχει ταυτιστεί με κάθε νέο ξεκίνημα. Για το κοινό των Einstürzende Neubauten, το 2020 σηματοδοτεί την δισκογραφική επιστροφή των Γερμανών, ενός συγκροτήματος που χωρίς να επαναπαύεται στις δάφνες του παρελθόντος, συνεχίζει να επανεφευρίσκει την ουσία της μουσικής του. The Year of the Rat, λοιπόν.

Einstürzende Neubauten. Μία μπάντα που γεννήθηκε στην ταραγμένη δεκαετία του 1980 στο Δυτικό Βερολίνο και συνεχίζει μέχρι σήμερα να «κατασκευάζει» τη δική της μουσική. Με δικούς της ήχους, με δικά της πρωτότυπα υλικά και χειροποίητα αυτοσχέδια όργανα.

Οι Einstürzende Neubauten αποτελούν ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της γερμανικής σκηνής που εδώ και σαράντα χρόνια συνεχίζει να είναι παραγωγικό και δημιουργικό και ταυτόχρονα να προκαλεί το κοινό του. Το νέο άλμπουμ και η περιοδεία τους, αποτελούν την πεμπτουσία της ακούραστης μουσικής εξερεύνησης στον κόσμο του πειραματικού ήχου, της παρέας των μουσικών Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit και Rudi Moser που πλαισιώνει τον Blixa Bargeld.

ανοίγουν μία ακόμη πόρτα προς το μέλλον, συνεχίζουν να οικοδομούν τον δικό τους μουσικό «κόσμο». Οι Einstürzende Neubauten μετά από 40 χρόνια, συνεχίζουν να οικοδομούν τον δικό τους μουσικό «κόσμο».

The Long Beach Festival

17 - 18 - 19 Ιουλίου 2020

Terra Republic

55ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, Δ.Κ. Πύδνας

Επίσημες σελίδες Long Beach Festival

Τιμές και Σημεία Προπώλησης για το Long Beach Festival 2020

H Προπώληση για τις 17 και 18 Ιουλίου ξεκινά την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30

Τιμές Εισιτηρίων

Παρασκευή 17 Ιουλίου

Φυσικά σημεία: 12 ευρώ

Οnline: 13,20 ευρώ

Σάββατο 18 Ιουλίου

Φυσικά σημεία: 29 ευρώ

On line: 31,90 ευρώ

Κυριακή 19 Ιουλίου

(η προπώληση για τις 19/7 έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται)

Φυσικά σημεία: 29 ευρώ

Οnline: 31,90 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Αθήνα

Hunter Agency | Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς) | Τηλ. 210 3608366

Θεσσαλονίκη

Musicland | Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 264880

Stereodisc | Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 0262912

WE | Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη | Τηλ. 2310 284700

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876

Φυσικά σημεία δικτύου viva: Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, αθηνόραμα.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση και πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη απευθυνθείτε στην Ηρώ Παστρικού στο info@eropastrikou.gr και στο press@xlalala.gr

