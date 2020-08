SABATON: Δείτε το clip για το τραγούδι “The Attack Of The Dead Men”!

Οι SABATON κυκλοφόρησαν ένα νέο video clip για το τραγούδι 'The Attack Of The Dead Men', που περιλαμβάνεται στο τελευταίο τους album "The Great War" (2019).

"Στο video η μπάντα εμφανίζεται φορώντας μάσκες ενώ ερμηνεύει το "The Attack Of The Dead Men"κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Προφητικό ή όχι, κανείς δε μπορούσε να φανταστεί πως σήμερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης θα φορούσε μάσκες εξαιτίας του κορονοϊού ... που έχει παραλύσει την μουσική δραστηριότητα και όχι μόνο! Μας λείπετε! Μας λείπουν οι συναυλίες! Κανένα livestreaming δε μπορεί να αντικαταστήσει το συναίσθημα μιας συναυλίας!", σχολιάζει ο Pär Sundström.

Δείτε το video παρακάτω:

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του οχυρού Osowiec και την ομώνυμη μάχη κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι δυνάμεις της αυτοκρατορικής Γερμανίας χρησιμοποίησαν αέριο χλώριο ενάντια στους Ρώσους, οι οποίοι μη έχοντας προστασία από το αέριο έπρεπε να τυλίξουν βρεγμένα ρούχα γύρω από τα πρόσωπά τους σε απόγνωση.

Δεν αναμενόταν να επιβιώσουν και γι 'αυτό η αντεπίθεσή τους ήταν τόσο εκπληκτική και επιτυχημένη. Η αιφνιδιαστική επίθεση και τα αιματωμένα ρούχα των Ρώσων (οι στρατιώτες έφτυναν αίμα, καθώς τα αέρια είχαν καταστρέψει τους ιστούς των πνευμόνων) προκάλεσαν σοκ στους Γερμανούς και τους ανάγκασε σε υποχώρηση. Τα πέντε εναπομείναντα ρωσικά πυροβόλα άνοιξαν πυρ κατά των επιτιθέμενων. Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες ονόμασαν την αντεπίθεση «επίθεση των νεκρών»!

Pin 37 Shares

Comments