Σαν σήμερα 44 χρόνια πριν, ο Steve Harris ιδρύει τους IRON MAIDEN!

Σαν σήμερα. 25 Δεκεμβρίου 1975 ο Steve Harris ιδρύει μια από τις μεγαλύτερες heavy metal μπάντες όλων των εποχών!

Οι Iron Maiden είναι ένα Αγγλικό heavy metal συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λέϋτον του Λονδίνου το 1975 από τον μπασίστα και τραγουδοποιό Steve Harris. To συγκρότημα πέρασε από πολλές αλλαγές στη παράταξη των μελών της. Οι καλλιτέχνες που κάνουν το συγκρότημα σήμερα είναι οι Steve Harris στο μπάσο, o Dave Murray στην ηλεκτρική κιθάρα, o Adrian Smith στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Nicko McBrain στα ντραμς, ο Janick Gers στην ηλεκτρική κιθάρα επίσης και ο Bruce Dickinson στα φωνητικά. Η δισκογραφική βιβλιοθήκη της μπάντας περιέχει τριάντα οκτώ άλμπουμ που μέσα σε αυτά είναι τα 16 στούντιο άλμπουμ της μπάντας όπως και κάποιοι ζωντανοί δίσκοι κ.α. Οι Iron Maiden ως το «Νέο Κύμα» του Αγγλικού Heavy Metal (NWOBHM) απέκτησαν την αρχική τους επιτυχία κατά τη διάρκεια του 1980. Η μπάντα κατάφερε να κάνει πλατινένια και χρυσά άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Ο πρώτος δίσκος αυτής της μπάντας ήταν ο αυτοονομασμένος “Iron Maiden” ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Απρίλη του 1980.

Με αυτό το δίσκο να είναι μόνο το ξεκίνημα για τους Άγγλους Iron Maiden. Η επιτυχία συνεχίστηκε για το συγκρότημα με το “The Number Of The Beast”, ένας δίσκος που έστειλε τους Iron Maiden στην πρώτη θέση των αγγλικών τσαρτ. Ο συγκεκριμένος δίσκος πούλησε πάνω από 14 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Με τις συνολικές πωλήσεις της μπάντας να ξεπερνάνε τα 90 εκατομμύρια παγκοσμίως. Η επιτυχία των Iron Maiden είναι προφανής, αφού η μπάντα έχει κερδίσει περίπου 30 βραβεία ανά τον κόσμο, με κάποια από αυτά να είναι αυτό της Καλύτερης Ζωντανής Μπάντας παγκoσμίως το 2010 και το 2015, βραβείο δίσκου της χρονιάς το 2006 και το 2015 και βραβείο καλύτερης metal εμφάνισης (Grammy Award for Best Metal Performance) το 2011.

Με αυτά να είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματα του συγκροτήματος, οι Iron Maiden συνεχίζουν να εμπνέουν εκατομμύρια νέους και μεγάλους ανθρώπους και να τους καλώς ορίζουν στη μεταλ μουσική με τον καλύτερο τρόπο.

UP THE IRONS!

Pin 2K Shares

Comments