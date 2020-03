TEMPLE OF KATHARSIS: Ακούστε το νέο κομμάτι “Hordes Of Hyperion Are Gathering”

Οι Καστοριανοί black metallers Temple Of Katharsis κυκλοφόρησαν πριν λίγες ημέρες το κομμάτι "Hordes Of Hyperion Are Gathering" από το επερχόμενο split Triarchy Of Profanation:Under Orion's Veil στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Twilight και οι Faceless God. Θα κυκλοφορήσει σε 100 αντίτυπα digipack cds και 100 αντίτυπα jewel case cds

Pin 0 Shares

Comments