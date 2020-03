THE BLACK CAPES: Ακούστε το ΝΕΟ τους τραγούδι “And I Wait”από το επερχόμενο album τους! (official video)

Το ελληνικό goth rock act THE BLACK CAPES επιστρέφει με ΝΕΟ album που έχει τίτλο "Lullabies For The Dead", που κυκλοφορεί στις 10 Απριλίου - σε παραγωγή του Peter Rutcho (PARKWAY DRIVE, DEEZ NUTS, FALLING IN REVERSE...), το artwork επιμελήθηκε ο Angry Blue (GUNS & ROSES, IGGY POP, FAITH NO MORE, SLAYER, MELVINS...).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το official video για το κομμάτι "And I Wait".

CREDITS

Recorded at DevasoundZ Studios

Produced by The Black Capes and Peter Rutcho

Mixed and Mastered by Peter Rutcho

Video by Sergio Ko and Please Insert Coin

Special thanks to Nickos Myrtou

