VARATHRON: Πρεμιέρα για το μουσικό βίντεο του “Son Of The Moon”

Οι Έλληνες black metallers VARATHRON έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο του "Son Of The Moon" από το, ζωντανά ηχογραφημένο, άλμπουμ "Glorification Under The Latin Moon".

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου μέσω της Agonia Records και είναι αφιερωμένο στα 30 χρόνια της μπάντας. Δείτε το εξώφυλλο του Juanjo Castellano...

Tracklist:

01. Cultum Deus Aeternum (Ιntro)

02. Ouroboros Dweller

03. Cassiopeia's Ode

04. Tenebrous

05. Saturnian Sect

06. His Majesty a the Swamp

07. Son of the Moon

08. Unholy Funeral

09. Nightly Kingdoms

10. Lustful Father

11. Flowers of My Youth

12. The River of my Souls

13. The Tressrising Of Nyarlathotep

14. Genesis of Apocryphal Desire

15. Sic Transit Gloria Mundi (Outro)

Formats:

- Digipak CD,

- Gatefold DLP,

- Limited Red Splatter Gatefold DLP,

- Limited Royal Blue Gatefold DLP,

- T-shirt.

Line-up:

Stefan Necroabyssious : Vocals

Achilleas C : Guitars

Sotiris : Guitars

Stratos : Bass

Haris : Drums

Upcoming shows:

09.07.2020 - Halden @ Imperium Open Air, NOR (POSTPONED 2021)

15.10.2020 - Bucharest @ Metal Gates Festival, RO

06.11.2020 - Berlin @ Never Surrender vol. 3, DE (POSTPONED 2021)

07.11.2020 - Bessancourt @ Winter Rising Festival, FRA

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στις 4 Αυγούστου 2019 στο São Paulo κατά τη διάρκεια της περιοδείας "30 Years Of Darkness Tour" και μάλιστα αυτό ήταν το τελευταίο τους show. Παρακάτω ακολουθούν όλες οι εκδόσεις και τα μπλουζάκια...

