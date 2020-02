Το πρώτο επίσημο μουσικό video των

Villagers of Ioannina City είναι γεγονός! Οι Villagers of Ioannina City έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο μουσικό τους video για το τραγούδι “For The Innocent” από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά “Age of Aquarius”, που θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή μέσω της Napalm Records στις 3 Απριλίου 2020. VILLAGERS OF IOANNINA CITY - For The Innocent (Official Video) | Napalm Records Με την κινηματογράφησή του να έχει λάβει χώρα σε Αθήνα (Σύνταγμα και Ερμού) και Θεσσαλονίκη, μετά από ανοιχτή έκκληση του σχήματος για συμμετοχή του κόσμου, το εντυπωσιακό νέο βίντεο των VIC περιλαμβάνει κάποια από τα χιλιάδες πρόσωπα που θα δεις στις αλλεπάλληλες sold out συναυλίες του ψυχεδελικού σχήματος από τα Ιωάννινα. Συναυλίες σαν αυτές που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στην επερχόμενη περιοδεία του συγκροτήματος που ξεκινάει σήμερα στη Λάρισα και ακολούθως αύριο πηγαίνει στον Βόλο. Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου | Λάρισα| Μύλος 1927

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου | Βόλος | Lab Art

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου | Αθήνα | Κλειστό Παλαιού Φαλήρου-Tae Kwon Do

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου | Ηράκλειο | Cine Studio

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου | Ιωάννινα | Stage Ioannina

Παρασκευή 6 Μαρτίου | Λευκωσία | Downtown Live

Παρασκευή 20 Μαρτίου | Θεσσαλονίκη | Principal Club Theater

Παρασκευή 27 Μαρτίου | Πάτρα | Royal Theater

Σάββατο 28 Μαρτίου | Κέρκυρα | 7 Τεχνών Τόπος Φυσικά στο πρόγραμμα, ξεχωρίζει εμφατικά η μεγάλη συναυλία στο Γήπεδο Tae Kwon Do της Αθήνας, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/events/922083648186693

Προπώληση εισιτηρίων εδώ: https://bit.ly/VicAthens