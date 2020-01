WILD SOULS: Δείτε εξώφυλλο και tracklst του νέου τους δίσκου με τίτλο “Queen Of My Heart”!

Οι melodic hard rockers - Wild Souls δημιουργήθηκαν στην Καβάλα το 2010 και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δύο studio albums με τίτλο “On The Road” ( 2013) και “Game Of Love” ( 2016) ενώ τον Μάϊο κυκλοφορεί και η τρίτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Queen Of My Heart”, μέσω της δανέζικης εταιρείας Lion Pride!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το tracklist και το εξώφυλλο του δίσκου “Queen Of My Heart”! Front Cover Designed by Akis Reperage, Model Starring: Georgina Proimou

Tracklist:

01) Nothing But Loving You

02) Night Groove

03) Love Ain't No Lie

04) Ready To Rock

05) Queen Of My Heart

06) Sexcellent

07) I Remember You

08) Set Me Free

09) Snakebite

10) Hold Me Tight

11) Beyond The Stars

12) Street Eagles

Wild Souls are:

George Nikolaou: Vocals

Kostis Tsiligiris: Guitars

Thanos Kalantzopoulos: Guitars

Leyteris Nasos: Bass

Michael Saroglou: Drums

Guest musicians:

Dimitris Kyriakidis: Guitar / I Remember You

Connect with Wild Souls:

http://tiny.cc/wildsouls

www.fb.me/wildsoulsband

www.twitter.com/wildsoulsband

www.instagram.com/wildsoulsband

www.youtube.com/wildsoulsgr

Connect with Lions Pride Music:

www.tiny.cc/lionspridemusic

www.fb.me/lionspridemusic

www.instagram.com/lions_pridemusic

www.twitter.com/lionsmusicshop

www.youtube.com/lionspridemusic

Pin 64 Shares

Comments