Οι 1000mods έδωσαν μόλις στην δημοσιότητα το πρώτο ηχητικό δείγμα από την πολυαναμενόμενη, τέταρτη σε σειρά, επερχόμενη δισκογραφική κυκλοφορία τους, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία μας ως προς το ποιο ηχητικό μονοπάτι ακολούθησαν αυτή την φορά, με τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημιουργίας της ωστόσο, να αποτελούν ό,τι πιο τολμηρό και εντυπωσιακό έχουν επιχειρήσει μέχρι σήμερα: Χρειάστηκαν 25 συνολικά ημέρες στο Seattle των ΗΠΑ, κάπου ανάμεσα στα Litho Studio (ιδιοκτησίας του θρύλου Stone Gossard, ιδρυτικού μέλους των Pearl Jam, Temple of the Dog, Mother Love Bone και Green River) και London Bridge Studio (studio στο οποίο έχουν ηχογραφηθεί το "Ten" των Pearl Jam, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας των Alice in Chains και το θρυλικό ντεμπούτο των Soundgarden, μεταξύ πολλών άλλων), για να ολοκληρωθούν οι ηχογραφήσεις. Της παραγωγής και της μίξης επιμελήθηκε ο επίσης θρυλικός παραγωγός και μηχανικός ήχου Matt Bayles, γνωστός από τις δουλειές του με τους Isis, Mastodon, Soundgarden, Pearl Jam και Botch, γεγονός που σε συνδυασμό με το πρώτο δείγμα που δημοσιοποιήθηκε, μας οδηγούν στο να περιμένουμε ένα ηχητικό αποτέλεσμα –αν μη τι άλλο- τεράστιο! Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τον τίτλο, το tracklist, το εξώφυλλο, την ημερομηνία κυκλοφορίας, όπως και τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις των 1000mods θα ανακοινωθούν σύντομα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συγκροτήματος: Facebook: https://www.facebook.com/1000mods

