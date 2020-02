1000mods: Όλες οι πληροφορίες για το “Youth of Dissent”

“Youth of Dissent”: https://1000mods.bandcamp.com/album/youth-of-dissent Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να προπαραγγείλετε το Η tracklist του album είναι η εξής: 1. Lucid

2. So many days

3. Warped

4. Dear Herculine

5. Less is More

6. 21st Space Century

7. Pearl

8. Blister

9. Young

10. Dissent

11. Mirrors Θυμίζουμε πως της παραγωγής του album επιμελήθηκε ο θρύλος Matt Bayles, γνωστός από τις δουλειές του με τους Isis, Mastodon, Soundgarden, Pearl Jam και Botch, ενώ οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Litho Studio (ιδιοκτησίας του θρύλου Stone Gossard, ιδρυτικού μέλους των Pearl Jam, Temple of the Dog, Mother Love Bone και Green River) και London Bridge Studio (εκεί που ηχογραφήθηκαν το “Ten” των Pearl Jam, μεγάλο μέρος της δισκογραφίας των Alice in Chains και το θρυλικό ντεμπούτο των Soundgarden, μεταξύ πολλών άλλων).