35 χρόνια METAL HAMMER: Σε 10 μέρες η μεγάλη γιορτή

35 YEARS CELEBRATION

Δεκέμβριος 1984 - Δεκέμβριος 2019

Burn This City to the Ground!

Το Μetal Hammer συμπληρώνει 35 χρόνια μηνιαίας διαδρομής δίχως να έχει λείψει ποτέ από το καθιερωμένο του ραντεβού με τους αναγνώστες. Με αιτία αυτή την πολύ σημαντική επέτειο, το Hammer διοργανώνει party-γιορτή-τελετή το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου στο Piraeus 117 Academy (στο κέντρο της πόλης, Πειραιώς 117) με καλεσμένους τους παγκόσμιους SepticFlesh, οι οποίοι ειδικά για αυτήν τη βραδιά βγαίνουν από το studio για να παίξουν για το Metal Hammer και τους αναγνώστες του.

Μαζί τους τρία ραγδαία ανερχόμενα συγκροτήματα που υπηρετούν με ιδανικό τρόπο τον σκοτεινό, ατμοσφαιρικό ήχο της σκηνής.

Οι Enemy Of Reality Official, το συγκρότημα της αναγνωρισμένης σοπράνο Ηλιάνας Τσακιράκη και του βιρτουόζου κιθαρίστα Steelianos Amirides, έχοντας 2 δίσκους στο ενεργητικό τους και μεγάλη συναυλιακή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα εμφανιστούν πριν τους μεγάλους headliners.

Θα προηγηθούν οι Aetherian και οι Gentihaa. Δύο νέα σχήματα, το καθένα τους με διακρίσεις στον ήχο που υπηρετούν.

Οι Aetherian θα παρουσιάσουν μελωδικό, παγωμένο death metal με βορειοευρωπαϊκό αέρα, ενώ οι Gentihaa είναι αναμφίβολα η ελληνική μπάντα που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση στο χώρο του σκοτεινού συμφωνικού metal τα τελευταία χρόνια.

Αυτή τη βραδιά σάς θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτή την ιστορική επέτειο! To 2019 πρώτα θα το γκρεμίσουμε και μετά θα φύγει.

Powered By: Τοp Man, Uncle Chronis

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 10€

Tαμείο: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων:

No Remorse Records (Γαμβέτα 4)

TopMan Metal Shop (Ηφαίστου 2)

Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42)

Uncle Chroni's tattoo and body piercing (Φανερωμένης 7, Χολαργός)

Ηλεκτρονική προπώληση: hunteragency.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947491755

