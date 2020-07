Αφιέρωμα στις μπάντες της “σκληρής” ημέρας του φετινού LONG BEACH FEST 2.0

Φέτος, μια “ιδιαίτερη” χρονιά, το συναυλιακό καλοκαίρι αρχίζει δειλά δειλά και το RockOverdose.gr, θα βρίσκεται σε όλα τα μεγάλα events, ξεκινώντας από την “φυσική” μας παρουσία που αλλού; μα και βέβαια στο “Long Beach Festival 2.0”.

Οι απαγορεύσεις και οι δεσμεύσεις αρκετές, όσον αφορά το αγαπημένο μας “σπορ”, δηλαδή τις συναυλίες και την διασκέδαση στα “κόκκινα” υπό τους ήχους της Metal και της Rock, σε σημείο που αρκετός κόσμος δηλώνει απογοητευμένος και θυμωμένος….

Παρ’ όλα αυτά η εταιρία παραγωγής Xlalala παρουσιάζει ένα διαφορετικό, ανώτερο θα λέγαμε, «2.0» φεστιβαλικό καλοκαίρι για το 2020, διοργανώνοντας το “Long Beach Festival 2.0”, 24 & 25 Ιουλίου 2020, Παρασκευή και Σάββατο. Που; Στο Terra Republic, το οοπίο βρίσκεται στο 55ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, στην Πύδνα Πιερίας.

Η ίδια η εταιρία δηλώνει ότι “το εν λόγω φεστιβάλ θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του φόβου και της αβεβαιότητας, που αυτόν τον καιρό κυριαρχεί, θέλουμε να φέρουμε μια μελωδία αισιοδοξίας, τηρώντας πάντα τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης κοινού, μουσικών και εργαζομένων, που ανακοίνωσε το Υπουργείου Πολιτισμού.

Μπορεί ο αρχικός σχεδιασμός για το φετινό καλοκαίρι να άλλαξε απροσδόκητα, όμως οι τωρινές συνθήκες μας δίνουν την ευκαιρία να στηρίξουμε έμπρακτα αγαπημένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Το πάθος και η λαχτάρα για μια κοινή μουσική εμπειρία όπου μαζί, καλλιτέχνες και κοινό, θα ανταμώσουμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω live streaming events. Με αυτό το δεδομένο, προχωρούμε στο σχεδιασμό φεστιβάλ της «επόμενης μέρας». Γιατί ο δρόμος προς την κανονικότητα γίνεται με σταθερά βήματα ελπίδας και πάντα μετά…μουσικής.”

Και συνεχίζουν εξηγώντας τί σημαίνει το 2.0. “Το να είσαι 2.0, σημαίνει ότι είσαι ανοικτός σε νέες εμπειρίες, ότι αγκαλιάζεις το καινούργιο, το διαφορετικό, το επαναστατικό. Το 2.0 είναι η επόμενη γενιά. Είναι εντελώς ανανεωμένο από το παλιό 1.0, που πλέον δεν είναι τόσο φρέσκο. Είναι απλά μαθηματικά, 2.0 διπλάσιο του 1.0.”

Πάμε όμως στο κυρίως θέμα. που βέβαια δεν είναι άλλο, μα τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες, που θα εμφανιστούν στο “Long Beach Festival 2.0”. Ρίξτε μια ματιά στο line up:

Πρώτη ημέρα: Παρασκευή 24 Ιουλίου, ΠΥΞ ΛΑΞ με Special Guest τον ΣΤΕΛΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, τους ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC, τους BaiLDSA, αλλά και τους USURUM.

Ενώ την δεύτερη, δηλαδή το Σάββατο 25 Ιουλίου, σε co-headlining show οι VILLAGERS OF IOANNINA CITY (VIC) μαζί με τους ROTTING CHRIST, τους PLANET OF ZEUS, τους NAXATRAS και τους BONZAI.

Εμείς σήμερα, θα αναλύσουμε την δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ, την λεγόμενη “σκληρή”.

https://www.facebook.com/bonzaiofficialband/

Είναι 2015. Οι ελληνικές stoner μπάντες έχουν πάρει πάνω τους τη λεγόμενη αναγέννηση του «ελληνικού αγγλόφωνου rocκ». Το εξωτερικό μαθαίνει, μοιράζεται και πορώνεται. Οι πρώτες διεθνείς περιοδείες είναι πραγματικότητα. Και τα labels αναζητούν συνέχεια το next big thing, το οποίο μοιάζει έτοιμο να σκάσει κάθε εβδομάδα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ξεκινούν τη μουσική τους πορεία οι Θεσσαλονικείς Bonzai, μια τετραμελής μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Μία μπάντα που έθεσε από νωρίς ψηλά τον πήχη και αποφάσισε να καβαλήσει το κύμα της ελληνικής stoner πάνω στην πιο κρίσιμη καμπή του.

Η μουσική των Bonzai δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η τετράδα ξέρει πολύ καλά πώς να στήνει καθαρόαιμες stoner μελωδίες, συνδυάζοντας την ένταση και τη δυναμικότητα με την ψυχεδέλεια και τη «βρωμιά». Οι desert κιθάρες, τα punchy τύμπανα και τα χαρακτηριστικά φωνητικά δεν αφήνουν περιθώρια λάθους: εδώ έχουμε να κάνουμε με μία to the point μπάντα, που δείχνει από την πρώτη ώρα πού πατάει και ποιο είδος υπηρετεί.

Τέλη Ιανουαρίου του 2019 οι Bonzai κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Seeds to Roots. Προσπερνώντας την ξεκάθαρη αναφορά του τίτλου στο όνομα της μπάντας, ερχόμαστε σε επαφή με έναν «γεμάτο» δίσκο, έτοιμο να μας χαρίσει ένα πενηντάλεπτο αγνού rock n’ roll.

Ερχόμενοι στα συναυλιακά, μέχρι στιγμής οι Bonzai μοιράστηκαν τη σκηνή με σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως οι Nightstalker (GR), ο Brant Bjork (USA), οι Planet of Zeus (GR), οι Sasquatch (USA), οι Kalamata (DE), οι Elder(USA).

Οι Bonzai είναι:

Giannis Omp – Φωνή/κιθάρα

Dmitri Parisis - Κιθάρα

Matthew Οmp - Μπάσο

Nicko Ridi - Ντραμς

https://www.facebook.com/naxatras/

Οι Naxatras είναι ένα hard psychedelic ροκ συγκρότημα από την Ελλάδα. Παίζουν ζεστή ψυχεδελική μουσική γεμάτη με grooves, ονειρεμένες μελωδίες, βαριά riffs και “ταξιδιάρικα” σόλος κιθάρας, όλα αυτά με το vintage άγγιγμα της δεκαετίας του '70.

Ξεκινάνε την ανάπτυξη του ήχου τους το 2012. Το 2015, ηχογράφησαν το πρώτο τους full length άλμπουμ στο “Magnetic Fidelity”. Μόνο αναλογικός εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε στα στάδια ηχογράφησης / μίξης / mastering του άλμπουμ. Όλα τα τραγούδια του δίσκου εκτελέστηκαν εντελώς ζωντανά, μέσα σε μία μόνο ημέρα. Το "Naxatras", το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, έγινε μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του είδους και έχει λάβει πολύ καλές κριτικές.

Το 2016, κυκλοφόρησαν το δεύτερο πλήρες άλμπουμ τους "II" καθώς και ένα EP, που ηχογράφησαν για άλλη μια φορά πλήρως αναλογικά και ζωντανά. Το 2017, κυκλοφόρησαν το single "All the Stars Collide Into a Single Ray" και ηχογράφησαν το τρίτο άλμπουμ τους, χρησιμοποιώντας παρόμοιες πλήρως αναλογικές και live τεχνικές.

Το τρίτο άλμπουμ τους "III" κυκλοφόρησε το 2018 και η συναυλία για την παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε σε sold-out χώρο στην Αθήνα και κυκλοφόρησε ως ζωντανό άλμπουμ σε συνεργασία με το Metal Hammer.

Το συγκρότημα έχει αναπτύξει μια φήμη για ζωντανές παραστάσεις υψηλής ενέργειας, συνδυάζοντας στοιχεία ψυχεδελικής / προοδευτικής ροκ, stoner, funk, τζαζ και ανατολικής μουσικής συνοδεία με οπτικοποιημένο υλικό από video wall.

Το καλοκαίρι του 2015 πήγαν στην πρώτη τους περιοδεία παίζοντας 5 χώρες στα Βαλκάνια. Το καλοκαίρι του 2016 έκαναν περιοδείες στην Ευρώπη παίζοντας περισσότερες από 10 διαφορετικές χώρες. Το 2017 περιόδευσαν για τρίτη φορά για 40 ημέρες και το 2018 για τέταρτη φορά για 50 ημέρες. Το 2019, μαζί με πολλές παραστάσεις και μίνι περιηγήσεις, πραγματοποίησαν την πέμπτη ευρωπαϊκή περιοδεία τους, καθώς και την πρώτη τους περιοδεία στην Αυστραλία.

Έχουν εμφανιστεί τώρα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλά φεστιβάλ, όπως Desertfest (Αμβέρσα / Λονδίνο / Βερολίνο), Dunajam, Ozora, Lake On Fire, Sonicblast Moledo, Void Fest, Up in Smoke, Keep It Low, Rock Im Wald, Krach am Bach, Crystal Mountain κ.λπ.

Οι Naxatras είναι:

John Delias - Κιθάρα

Kostas Harizanis - Ντραμς

John Vagenas – Φωνή / Μπάσο

https://www.facebook.com/planetofzeus/

Οι Planet of Zeus είναι ένα heavy rock συγκρότημα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2000, παίζοντας εκτενώς λάιβ πολλές φορές σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 5 συνεχόμενες ευρωπαϊκές περιηγήσεις και πολλά φεστιβάλ (Bloodstock κ.λπ.), οι Planet of Zeus ήταν το main supporting act στην ευρωπαϊκή περιοδεία Psychic Warfare 2015 των Clutch.

Οι Planet of Zeus έχουν κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Το "Eleven the hard way" κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2008, μέσω της Casket Music / Copro Records (UK). Το άλμπουμ, αν και ήταν το ντεμπούτο τους, έλαβε διθυραμβικές κριτικές από περιοδικά, όπως το Metal Hammer και το Kerrang. Το δεύτερο άλμπουμ "Macho Libre", που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2011, μέσω της B-Otheride Records, ήταν το άλμπουμ, το οποίο καθιέρωσε το συγκρότημα ως ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα στην Ελλάδα και άρχισε να δημιουργεί μεγάλη ευρωπαϊκή φήμη. Τα δύο επίσημα μουσικά τους βίντεο, "Leftovers" και "Vanity suit" γίνονται viral από τα views στο YouTube. Με το τρίτο άλμπουμ τους, «Vigilante» (2014, ihaveadrum records), το συγκρότημα ανέβασε τον πήχη ακόμα περισσότερο και δημιουργεί τον δικό του ξεχωριστό ήχο με heavy riffs, groove και γεμάτο καθαρό rock n roll.

Σε μια εποχή κατά την οποία ο ατομικισμός φαίνεται να είναι η απόλυτη λύση για ορισμένους, οι Planet of Zeus επέστρεψαν με το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ τους, «Loyal to the pack», μια ωδή στα οφέλη της ομαδικής εργασίας. Όντας γνωστοί για τα ατελείωτα βαριά riffs, τα τραχιά φωνητικά και το grooving, το συγκρότημα αποφάσισε να «ανακατέψει τα χαρτιά του» και να ξεκινήσει μια νέα μουσική κατεύθυνση, που περιλαμβάνει μελωδία, καθαρά φωνητικά και μια νέα δυναμική. Αυτό το μουσικό μείγμα φαίνεται να δημιουργεί έναν χαρακτηριστικό ήχο για τους Planet of Zeus, έναν ήχο που οδηγεί τον ακροατή σε ένα ταξίδι σε όλη την ιστορία της βαριάς μουσικής. Από τους Lynyrd Skynyrd στους Mastodon και από τους Allman Brothers στους Queens of the Stone Age αλλά και τους AC / DC.

Αυτή την περίοδο βέβαια βρίσκονται στην φάση της προώθησης του “Faith in Physics” από την Heavy Psych Records, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

Οι Planet of Zeus είναι:

Babis Papanikolaou - Φωνή/κιθάρα

Stelios Provis - Κιθάρα

Giannis Vrazos - Μπάσο

Serapheim Giannakopoulos - Ντραμς

https://www.facebook.com/rottingchristofficial/

Οι Rotting Christ είναι ήδη στην κορυφή της Ελληνικής Σκηνής στη μακρά καριέρα τους που πλέον διαρκεί πάνω από τρεις δεκαετίες. Έχουν κυριολεκτικά αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Με σταθερή βασική σύνθεση τα αδέλφια Τόλη και τις απίστευτες ζωντανές εμφανίσεις τους, οι Rotting Christ γεμίζουν αίθουσες και γήπεδα συναυλιών όπου κι αν πάνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μπάντα κατάφερε να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, ενώ παραμένει σχετικά πέρα ​από τα κλασικά, ιδιαίτερα με τα τελευταία άλμπουμ τους, όπως το «Aealo» (2010), «Κατά τον Δαίμονα Εαυτού» (2013) και «Rituals» (2016).

Με τo νέo full length album τους «The Heretics», οι Rotting Christ ανοίγουν ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Με αυτοπεποίθηση και δεξιότητες που προκύπτουν από την εμπειρία, κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει το δικό του ηχητικό σύμπαν. Ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Σάκης Τόλης, σε συνεργασία με τον αδερφό του Θέμη στα τύμπανα, επιτυγχάνουν την τέλεια ισορροπία συνδυάζοντας το κλασικό και μοναδικό στιλ των χαρακτηριστικών riffs και του επιβλητικού rhythm section τους, με συναρπαστικά νέα στοιχεία για να διατηρήσουν πάντα την μουσική τους συναρπαστική και φρέσκη.

Οι Rotting Christ ιδρύθηκαν από τον Σάκη Τόλη και τον αδερφό του Θέμη το 1987. Ξεκινώντας με βάση το ντεμπούτο τους "Thy Mighty Contract" (1993), στα επόμενα επτά άλμπουμ που καλύπτουν μια δεκαετή περίοδο από το "Non Serviam" (1994) έως το "Sanctus Diavolos" (2004), οι Rotting Christ όρισαν το δικό τους ξεχωριστό στυλ, πειραματίζοντας με στοιχεία από το θάνατο, το βαρύ και το Black Metal χωρίς προδοσία, στις μαύρες ρίζες τους. Το συγκρότημα ανήλθε σταδιακά κι από underground ήρωες είναι πλέον headliners παγκοσμίου εμβέλειας. Με το ένατο άλμπουμ, "Theogonia" (2007), πρόσθεσαν ένα αδιαμφισβήτητο εγγενές στοιχείο στον ήχο τους, το οποίο παρέμεινε μαζί τους ως σήμα κατατεθέν από τότε. Εξερευνώντας τη μυθική κληρονομιά των πολιτισμών σε όλο τον κόσμο, απολαύστε το «Rituals» (2016). Με περισσότερα από 30 χρόνια, 13 άλμπουμ στούντιο, δώδεκα EP, single και split, καθώς και περισσότερες από 1300 ζωντανές συναυλίες, το 2018 σηματοδότησε τη χρονιά των «Greatest Spells» (2018), όπου επανεξέτασαν μουσικά την συναρπαστική τους κληρονομιά.

Τώρα το «The Heretics» σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη τους. Μια συναρπαστική μουσική βόλτα στα δεινά των θρησκευτικών πολέμων, του Ζωροαστρισμού και του αιώνιου πολέμου, μεταξύ καλού και κακού. Το Metal στα καλύτερά του!!!

https://www.facebook.com/villagersofioanninacity/

Οι Villagers of Ioannina City, ένα από τα κορυφαία ελληνικά συγκροτήματα heavy rock, προέρχονται από τα βουνά της Ηπείρου. Επηρεάζονται βαθιά από την ελληνική φύση και τα κοσμικά φαινόμενα και εμποτίζουν το μοναδικό τους βαρύ ψυχεδελικό Rock με λαϊκά όργανα όπως γκάιντες, κλαρίνα, φλάουτα και didgeridoo.

Με το εμπνευσμένο τους μουσικό μείγμα, κάτι μεταξύ Black Sabbath και Tool, με τα παραδοσιακά όργανα και κλίμακες παρμένες από το πλούσιο ελληνικό μουσικό παρελθόν, δημιούργησαν έναν ήχο που αποσκοπεί στο να δημιουργήσει εντύπωση τόσο στην Ελληνική Σκηνή όσο και διεθνώς.

Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Riza" το 2014, περιόδευσαν σε όλη την Ελλάδα και έφεραν τη μουσική τους σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (Βερολίνο, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Λονδίνο, μεταξύ άλλων). Ενώ στην Ελλάδα, εμφανίζονται σε επιλεγμένα shows, τεράστιες παραγωγές, με εντυπωσιακά φώτα και μεγαλοπρεπείς σκηνές, σε Αθήνα το 2015 και το 2019 με πάνω από 6000 άτομα το καθένα.

Εν τω μεταξύ, οι βάσεις και τα θεμέλια για την τελευταία τους κυκλοφορία το «Age Of Aquarius», τέθηκαν σε απόλυτη μυστικότητα. Τα 5 χρόνια δημιουργίας και δεν ήταν καθόλου εύκολα, το να παραμείνουν οι συνθέσεις εν κρυπτώ δηλαδή, αλλά οι VIC κατάφεραν να τα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο του 2019 και πλέον ήταν όλα έτοιμα για την κυκλοφορία.

Το νέο άλμπουμ, "Age Of Aquarius" είναι ακριβώς αυτό που υπονοεί ο τίτλος, μια εντελώς νέα εποχή δημιουργίας και πειραματισμού, ηχητικά και λυρικά, δημιουργώντας ένα ταξίδι στον χώρο και το χρόνο.

Τέλος, οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι προπώληση σε φυσικά σημεία 14 ευρώ, online προπώληση 15,40 ευρώ και στο ταμείο 18 ευρώ.

Τα σημεία προπώλησης είναι στην Αθήνα: Hunter Agency, Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni's (Σόλωνος 9), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης), αθηνόραμα.gr. Θεσσαλονίκη: Μusicland, Stereodisc. Ηλεκτρονική προπώληση: www.hunteragency.gr www.viva.gr και για τηλεφωνικές κρατήσεις μπορείτε να καλείτε στο 11876.

