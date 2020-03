NIGHTWISH: Ακούστε το ΝΕΟ τους κομμάτι με τίτλο “Ad Astra” από το επερχόμενο album τους Human. :II: nature!

Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το καινούργιο κομμάτι των NIGHTWISH, με τίτλο "Ad Astra" , το οποίο αποτελεί μέρος του δεύτερου μέρους "All The Works Of Nature Which Adorn The World" του νέου τους δίσκου "Human. :II: nature" μια κυκλοφορία σε συνεργασία με τον περιβαλλοντολογικό οργανισμό "World Land Trust".

Το διπλό album των NIGHTWISH θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από την Nuclear Blast.

Enjoy!



Tracklist

"Human. :II: Nature."-Tracklist:

Disc 1:

1. Music

2. Noise

3. Shoemaker

4. Harvest

5. Pan

6. How's The Heart?

7. Procession

9. Tribal

9. Endlessness

Disc 2:

1. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

2. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

3. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

4. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

5. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

6. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

7. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. 'Hurrian Hymn To Nikkal')

8. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra

