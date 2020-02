SODOM: Επιστρέφουν στην Αθήνα. Ανακοινώνονται τα opening acts!

Sodom

Skull Koraptor

Fragments Of Despair

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Fuzz Club, Αθήνα

FB event: https://www.facebook.com/events/598007987441699/

(Νέο link)

Sodom… Είναι σίγουρα μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις.... Για τους λάτρεις και μη του thrash ήχου, οι Sodom αποτελούν ένα από τα “Big Four” σχήματα του Γερμανικού thrash παρέα με τους Kreator, Destruction & Tankard.

Με καινούργια αλλά περισσότερο από ποτέ πολύ γνώριμα πλέον νέα μέλη στην μπάντα τους σαν να γύρισαν από το παρελθόν θα επισκεφτούν για 2 εμφανίσεις την Ελλάδα, για δύο Special Anniversary Old School Shows μόνο για το ελληνικό και όπως ανέφερε ο Tom Angelripper, για ένα από τα πιο αγαπημένα του κοινά και χώρα...την Ελλάδα.

Στις 18 Μαΐου 2019, στο Rock Hard Festival στη Γερμανία, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά live με το νέο τους line-up. Μαζί με τον τραγουδιστή/μπασίστα/ιδρυτικό μέλος, Thomas "Angelripper" Such συμμετέχουν πλέον oι Frank “Blackfire” Gosdzik (Assassin, ex-Kreator) στην κιθάρα, Stefan “Husky” Hüskens (Asphyx, ex-Desaster) στα drums και Yorck Segatz (Neck Cemetery, ex-Beyondition) στην κιθάρα. Ο “Blackfire” μάλιστα, έχει ξαναπαίξει προηγουμένως με τους Sodom στα albums “Persecution Mania” και “Agent Orange”. “Οι δύο κιθαρίστες μας δίνουν πολλές περισσότερες δυνατότητες σε live εμφανίσεις, οπότε στο μέλλον θα μπορούμε να παίζουμε κομμάτια που προηγουμένως ως τρίο δεν μπορούσαμε”, δήλωσε ο Thomas “Angelripper” Such.

Ακολουθεί βιογραφία της μπάντα.

Η μπάντα δημιουργήθηκε από τους Tom “Angelripper” Such και Frank “Aggressor” Terstegen εν έτη 1981 στην πόλη Gelsenkirchen της Δυτικής Γερμανίας με την μπάντα να είναι επηρεασμένη στο ξεκίνημα της από σχήματα όπως οι Motörhead, οι Tank, οι Raven και οι Venom.

Πολύ σύντομα βρήκαν τον drummer “Bloody Monster” (aka Rainer Focke) ο οποίος πολύ γρήγορα αντικαταστάθηκε από τον Chris “Witchhunter” (σ.σ.: Christian Dudek; απεβίωσε στις 05-08-2008 από νεφρική ανεπάρκεια), με τον οποίο κυκλοφόρησαν αρχικά δυο demos, τα “Witching Metal” & “Victims of Death”, το 1982 και το 1984 αντίστοιχα, προτού το σχήμα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την SPV GmbH.

Όταν αυτό επετεύχθη η μπάντα κυκλοφόρησε το “In the Sign of Evil” με τον Frank “Aggressor” Terstegen να έχει αποχωρήσει και να έχει αντικασταθεί από τον Josef Dominik ή “Grave Violator” αν προτιμάτε, τον οποίο συνέστησε ο Mille Petrozza των Kreator στο σχήμα, ο οποίος επίσης δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στην μπάντα. Ενώ υπήρχε υλικό διαθέσιμο αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων με την εταιρία, το “In the Sign of Evil” αντί για full length άλμπουμ κυκλοφόρησε ως 12’’ EP.

O “Grave Violator” αποτελεί παρελθόν, ο Michael “Destructor” Wulf έρχεται, για να φύγει και αυτός με την σειρά του λίγο μετά τις ηχογραφήσεις του πρώτου δίσκου, “Obsessed by Cruelty”, το 1986 για να ενταχθεί στους Kreator, με τους οποίους έπαιξε μόλις μια συναυλία(!). Ο ίδιος σκοτώθηκε το 1993 σε ατύχημα που είχε με την μηχανή του. Το “Obsessed by Cruelty” επανηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου και πάλι το 1986 με έναν ακόμα κιθαρίστα ο οποίος δεν έμεινε πολύ στο σχήμα, τον Uwe “Ahäthoor” Christoffers, έπειτα από απαίτηση της δισκογραφικής τους εταιρίας, όπου τελικά κατέληξαν να κυκλοφορήσουν και οι δυο. Η νέα ηχογράφηση (στην οποία υπήρχε επιπλέον η σύνθεση “After the Deluge”) κυκλοφόρησε από την Steamhammer για την Ευρωπαϊκή έκδοση ενώ για την Αμερικάνικη που κυκλοφόρησε από την Metal Blade, χρησιμοποιήθηκε η έκδοση που είχε αρχικά απορριφθεί.

Μετά την κυκλοφορία του “Obsessed by Cruelty”, το σχήμα απέσυρε το “Σατανιστικό” image της και το αντικατέστησε με μια (σε πιο ειρηνική μορφή) πιο “πολεμική” εικόνα, η οποία συναντάτε στις περισσότερες κυκλοφορίες των Sodom. Με νέο κιθαρίστα πλέον τον Frank “Blackfire” (σ.σ.: Frank Gosdzik; νυν Assassin), οι Sodom κυκλοφόρησαν με αυτή τη σύνθεση δυο στούντιο άλμπουμ (καθώς και ένα live album, το “Mortal Way of Live”, την πρώτη από διάφορες κυκλοφορίες της μπάντας που είχαν λογοκριμένο εξώφυλλο στην Γερμανία), τα “Persecution Mania” (το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ των Sodom με τον μακροχρόνιο παραγωγό της μπάντας Harris Johns και συνάμα το πρώτο που στο εξώφυλλο της οποίας κάνει την εμφάνιση του η μασκότ της μπάντας, “Knarrenheinz”) και “Agent Orange” (στο οποίο εμπεριέχεται και το κλασσικό single “Ausgebombt”). Το “Agent Orange” ήταν το άλμπουμ εκείνο που έκανε τους Sodom την πρώτη Γερμανική thrash metal μπάντα που μπήκε στα Γερμανικά charts, φτάνοντας την θέση #36.

Ο Frank “Blackfire” αποχωρεί το 1989 και όπως ο προκάτοχος του, “Destructor”, εντάσσεται στους Kreator, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον πρώην κιθαρίστα των Assassin, Michael “Micha” Hoffmann, ο οποίος παρέμεινε στο σχήμα για μερικούς μήνες μέχρι να αντικατασταθεί εν συνεχεία διαδοχικά από τους Andy Brings (1991-1995) & Dirk “Strahli” Strahlmeier (1996).

1992 και ο Tom απολύει τον Chris Witchhunter, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού. Αντικαταστάτης του ήταν ο Atomic Steif (σ.σ.: Guido Richter), ο οποίος παρέμεινε στην μπάντα μέχρι το 1996.

Από το 1997 έως το 2010, οι Sodom αποκτούν το πιο μακροχρόνιο line-up της καριέρας τους, με τους Tom Angelripper, Konrad “Bobby” Schottkowski και Bernd “Bernemann” Kost. Το 2001 ο Tom, ο οποίος στο μεσοδιάστημα κυκλοφόρησε και κάποια solo albums ως Onkel Tom Angelripper, βραβεύθηκε για την πώληση πάνω από 1.000.000 αντιτύπων κυκλοφοριών των Sodom με ένα διπλά πλατινένιο δίσκο τιμής ένεκεν.

Το 2007 ο Tom Angelripper προσκάλεσε τα μέλη της σύνθεσης του “In the Sign of Evil”, Chris “Witchhunter” & “Grave Violator”, για να ηχογραφήσουν το αρχικό EP και άλλα κομμάτια από εκείνη την περίοδο ώστε να το κυκλοφορήσουν σαν ένα full length δίσκο όπως αρχικά ήθελαν, το οποίο πράγματι έγινε υπό τον τίτλο “The Final Sign of Evil”.

Στις 14 Αυγούστου 2009, οι Sodom εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία στο Bloodstock Open Air ενώ τον Νοέμβριο του 2010 κυκλοφόρησε το “In War and Pieces”, το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας με τον Konrad “Bobby” Schottkowski, ο οποίος να αποχωρεί λίγο αργότερα, για να αντικατασταθεί από τον Markus “Makka” Freiwald (ex-Despair).

Το 2011 οι Sodom συνεργάστηκαν με τον Γερμανό τραγουδιστή των hits, Roberto Blanco, για την πραγματοποίηση μιας διαφήμισης σχετικά με την νόσο του Alzheimer. Ο ίδιος βρέθηκε μαζί τους επί σκηνής αρκετές φορές, όπως έγινε και στο Wacken της ιδίας χρονιάς, με την μπάντα να πραγματοποιεί μια metal επανεκτέλεση του κλασσικού του κομματιού, “Ein bisschen Spaß muss sein”.

22 Δεκεμβρίου 2012 η κυκλοφορία του “Big Teutonic 4” split, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Sodom, Kreator, Destruction & Tankard, το οποίο μπορούσε κανείς να το πάρει με το τεύχος #82 του Γερμανικού περιοδικού Legacy! Στις 29 Απριλίου 2013, κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Epitome of Torture”, ο δέκατος τέταρτος στούντιο δίσκος του συγκροτήματος ανεβαίνοντας στο #32 των Γερμανικών charts, την υψηλότερη θέση από οποιονδήποτε άλλο δίσκο τους!

Το 2016 κυκλοφορούν το “Decision Day”, έναν από τους καλύτερους δίσκους της μέχρι τώρα πορείας τους. Έπειτα από το σχήμα αποχώρησαν οι Bernemann και Makka (νυν μέλη Bonded) ενώ έκτοτε οι Sodom κυκλοφόρησαν τρία EPs, με ποιο πρόσφατο το "Out Of The Frontline Trech", το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 2019 μέσω της Steamhammer/SPV.

Οι Skull Koraptor που θα εμφανιστούν λίγο πριν τους Sodom, είναι μια thrash metal μπάντα από την Αθήνα. Κυκλοφόρησε το EP της με τίτλο “Dead Ahead” τον Μάιο του 2014 και έχει μοιραστεί την σκηνή με μπάντες όπως οι Skull Fist, Destroyer 666 και Tankard ανάμεσα σε άλλες. Μετά από προετοιμασία αρκετών χρόνων ετοίμασαν το πρώτο τους full length δίσκο με τίτλο “Chaos Station”, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τελικά, αφού συμφώνησαν με τη σημαντική και παραδοσιακή για το είδος τους, Γερμανική εταιρεία Ragnarok Records, κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ στις 17 Ιανουαρίου και ήδη αποσπά διθυραμβικές κριτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Url: https://www.facebook.com/SkullKoraptor/

Οι Fragments Of Despair που θα ανοίξουν την συναυλία, δημιουργήθηκαν στην Πάρο το 2013 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Ρωμύλο (Romulus) Χονδρογιωργάκη και τον κιθαρίστα Στέλιο “The Youth” Ζουμή. Έχοντας κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2014 δυο singles, τα “Under The Same Sky” & “Eradicate War” κέντρισαν το ενδιαφέρον του μουσικού παραγωγού Clive Martin κι έγιναν αφορμή να κυκλοφορήσει στις 17/01/2015 το πρώτο EP του συγκροτήματος σε παραγωγή του. Τρία χρόνια αργότερα, με αρκετές ζωντανές εμφανίσεις και αρκετές αλλαγές μελών, οι Fragments Of Despair κυκλοφορούν το “Broken Lost Mistakes”, το πρώτο τους άλμπουμ με παραγωγό και πάλι τον Clive Martin. Στα τύμπανα πλέον είναι ο Sevan Barsam (Memorain, Karma Violens) και στο μπάσο ο Ιάσωνας Ιωακείμ (Lycans).

Τιμή Εισιτηρίων: 27€ Προπώληση, 30€ Ταμείο

Ώρα Έναρξης: 20:00 (Οι πόρτες ανοίγουν 19:30)

Προπώληση εισιτηρίων:

Eat Metal (Σπυρίδωνος Τρικούπη 45, Εξάρχεια)

Sirens Records (Νικηταρά 14 Αθήνα) 210 3822304

Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13 – Μοναστηράκι)

Old School (Σολωμού 13, Εξάρχεια)

Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα)

Pin 60 Shares

Comments