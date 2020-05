BEFORE SUNDAY: Διασκευάζουν μαζί με φίλους το “Square Hammer” των Ghost (Βίντεο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Η Angels PR Music Promotion τόλμησε και παρουσιάζει……"Square Hammer" - Ghost (cover by Before Sunday & special guests)

Ο Covid-19 εδώ και λίγο καιρό μας έχει απομακρύνει, προκαλώντας καταστάσεις που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Καταστάσεις πρωτόγνωρες που πέρα από όσα έχουν προκαλέσει, φέρανε την Μουσική σε μεγάλη δοκιμασία.

Η ισχύς της Μουσικής όμως είναι πολύ πιο μεγάλη από οποιαδήποτε δυσκολία και μπορεί να δώσει κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους ακόμα και στην πλέον προβληματική συνθήκη.

Σαν Angels PR Music Promotion, δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, παλεύουμε με τον μέγιστο τρόπο για τους καλλιτέχνες μας, για αυτούς δηλαδή που μας προσφέρουν την Μουσική, έχοντας την χαρά και την τύχη να συνεργαζόμαστε με αξιόλογους μουσικούς μα πάνω από όλα αξιόλογους ανθρώπους!

Έτσι βρήκαμε τον τρόπο αυτή την απίστευτη περίοδο να έρθουμε κοντά μέσω μια προσπάθειας που μόνο με την μαγεία της Μουσικής θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα!

Πάνω σε μια ιδέα λοιπόν που πηγάζει μέσα από την ψυχή της Angels PR Music Promotion, κάποια δικά μας και άκρως σπουδαία παιδιά και μουσικοί, ένωσαν τις δικές τους ψυχές, μηδένισαν τις αποστάσεις και μας παρουσιάζουν την διασκευή του δημοφιλούς τραγουδιού "Square Hammer" των μεγάλων Ghost!

Οι εξαίρετοι Before Sunday από το Λονδίνο, μαζί με την καταπληκτική Marianna των Project Renegade, σχήματα που ανήκουν στο δυναμικό της Angels PR Music Promotion, μαζί με κάποιους ακόμα φοβερούς μουσικούς, όπως η Irene Ketikidi, η Eleni Nota, ο Vaggs Touloumtzidis και ο Andrew Complainer αποφάσισαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι για να βγει αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα που μας παρουσιάζουν.

Μια άρτια προσπάθεια και ένα υπέροχο αποτέλεσμα με την προσωπική νότα των συγκεκριμένων σχημάτων μας, που ήδη έχουν οργώσει τις ευρωπαϊκές σκηνές, είτε περιοδεύοντας με τους Pavlov's Dog σε Ελλάδα και Αγγλία όπως έκαναν οι Before Sunday, είτε ανοίγοντας για τους τεράστιους Evanescence και Bullet For My Valentine, όπως έκαναν οι Project Renegade.

