Προσοχή! Μένουμε ΣΠΙΤΙ! Ας στερηθούμε για ένα χρονικό διάστημα την έξοδο μας! Η υγεία ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ!

Παράκληση και από εμάς στο Rock Overdose να παραμείνετε σπίτι και να περιορίσετε όσο γίνεται τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού!

Ας προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους!

Καθήστε σπίτι, ξεσκονίστε τα βινύλια σας, ακούστε τα cd σας, διαβάστε τα αγαπημένα σας βιβλία, δείτε ταινίες και σειρές, κάντε σύσφιξη οικογενειακών σχέσεων...

Δε θα πάθουμε τίποτα αν για λίγο καιρό στερηθούμε τις συναυλίες και την έξοδο μας...

Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά θα το παλεψουμε και θα βγούμε νίκητες!

STAY STRONG and Keep On Rock Overdosing!

