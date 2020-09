VARATHRON στο RockOverdose: Επιτέλους θα ξεσκουριάσουμε στο Horns Up Festival!

Μία κουβέντα με τον Achilleas Crown, κιθαρίστα των "Πατριαρχών" του Ελληνικού Black Metal, με φόντο την επικείμενη headlining εμφάνισή τους στο Horns Up Festival, το Σάββατο που μας έρχεται, αρχικώς μόνο ενδιαφέρουσα μπορεί να χαρακτηριστεί.

Απολαύστε την!!!

Rock Overdose: Αχιλλέα καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε στο RockOverdose για μία μίνι κουβέντα εν’ όψη της επικείμενης headlining συναυλία σας, στο Horns Up Festival 5 το Σάββατο που μας έρχεται 12 Σεπτέμβρη στα Τρίκαλα. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που συνομιλούμε….

Achilleas (Varathron):Μεγάλη χαρά και τιμή και για εμένα Χρήστο. Παρακολουθώ τη δουλειά σου με τους Crossover από πολύ παλιά. Πράγματι, επιτέλους θα ξεσκουριάσουμε με ένα live. Το έχουμε όλοι πολύ ανάγκη νομίζω μετά από τόσους μήνες γεμάτο δυσκολίες και ψυχολογική πίεση.

Rock Overdose: Πάμε λοιπόν, καιρό έχουμε να σας δούμε λάιβ στα μέρη μας, οπότε τι να περιμένουμε από τους “Πατριάρχες” της Black Metal σκηνής, για την εμφάνιση σας στο Horns Up το Σάββατο?

Achilleas (Varathron): Μπορείτε να περιμένετε ένα σχετικά μεγάλο setlist που περιλαμβάνει αρκετά κομμάτια από το “Patriarchs Of Evil” αλλά και κομμάτια από τα demos, το “His Majesty…” μέχρι και το “Walpurgisnacht”. Αν και είμαστε λίγο σκουριασμένοι όπως προανέφερα, νομίζω θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εκτονωθούμε και να βγάλουμε συσσωρευμένη ενέργεια. Φυσικά θα είναι λίγο περίεργο υποθέτω να παίζουμε μπροστά σε ένα καθιστό κοινό, αλλά είναι κάτι που πρέπει όλοι να συνηθίσουμε για λίγο καιρό ακόμα.

Rock Overdose: “Glorification under the Latin Moon”, ηχογραφημένο ζωντανά στην Βραζιλία, κυκλοφορεί 25 Σεπτέμβρη από την “Agonia Records”. Πρώτον τα συναισθήματα σας, γιατί είναι η πρώτη σας επίσημη ζωντανή κυκλοφορία, δεύτερον τί έχετε να θυμάστε από εκείνο το σόου δεδομένου ότι έχετε τις καλύτερες των σχέσεων με την λατινική Αμερική από πολύ παλιά.

Achilleas (Varathron): Από το συγκεκριμένο show έχω να θυμάμαι κυρίως σημαντικούς φίλους και ανθρώπους που ανυπομονούσα να ξανασυναντήσω μετά από περίπου 4 χρόνια. Συγκινητικές στιγμές που νομίζω όλα τα παιδιά στο γκρουπ ένιωσαν. Επίσης θυμάμαι ότι μετά από 2 βδομάδες γεμάτο ιώσεις, εκπλήξεις και πολύ αδρεναλίνη διασχίζοντας όλη τη Λατινική Αμερική φτάσαμε στη Βραζιλία για το τελευταίο show και θέλαμε να δώσουμε όλη την ενέργεια και την αγάπη μας προς αυτό τον κόσμο. Θέλαμε να τελειώσει αυτή η περιπέτεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Rock Overdose: Η συνεργασία σας με την “Agonia Records” κρατάει από το 2014 και με το Glorification αγγίζετε τα 3 άλμπουμς και 1 ep. Είστε ευχαριστημένοι;

Achilleas (Varathron): Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι. Κάνουν πολύ όμορφες κυκλοφορίες και μας προσέχουν. Όπως είναι φυσιολογικό όλοι οι καλλιτέχνες έχουν μια σχέση αγάπης και μίσους με τις εταιρίες τους, μιας και υπάρχουν πάντα αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά ευτυχώς η συνεργασία μας είναι αρκετά καλή μέχρι τώρα.

Rock Overdose: Θα κάνουμε και μία ζωντανή συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην εκπομπή μου “Zion’s Extreme Mix” την Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη, φυσικά στο web radio του RockOverdose. Θα έχουμε εκπλήξεις για τους ακροατές μας; Θα είναι και ο Necroabyssious μαζί σου;

Achilleas (Varathron): Ο Necroabyssious θα είναι σίγουρα -εγώ μπορεί να μην είμαι- αλλά ο Στέφανος θα είναι σίγουρα εκεί να κάνετε μια πολύ καλή κουβέντα! Σίγουρα έχει πολύ περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πει με τα 32 χρόνια που κουβαλάει στον χώρο!

Rock Overdose: Έχουμε Metal Gates Festival στην Ρουμανία τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη Winter Rising στο Παρίσι αλλά και Never Surrender στο Βερολίνο, ενώ από τώρα κλείσατε στο Dark Easter Metal Meeting για το 2021 μαζί με My Dying Bride, Primordial, Belphegor και Marduk. Τελικά studio δουλειά ή ζωντανές εμφανίσεις; Τι προτιμάς και γιατί;

Achilleas (Varathron): Είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα. Κάποιες φορές έχεις την ανάγκη να δημιουργήσεις και άλλες φορές έχεις την ανάγκη να νιώσεις αυτή τη φανταστική αδρεναλίνη, να ξεφύγεις, να ταξιδέψεις και να εκτονωθείς εισπράττοντας ταυτόχρονα φοβερή ενέργεια από τους οπαδούς. Η αλήθεια είναι ότι μου έλειψαν οι συναυλίες αρκετά λόγω Covid και ανυπομονώ να επιστρέψουμε στη ζωντανή δράση! Συμπαθητικά τα live streams όλους αυτούς τους μήνες αλλά ok, it’s not my cup of tea.

Rock Overdose: Katavasia και το τελευταίο σας πόνημα “Magnus Venator” που μόλις κυκλοφόρησε από την Floga Records τι να περιμένουμε για το μέλλον των Katavasia; Η προώθηση του άλμπουμ θα περιλαμβάνει και λάιβ εμφανίσεις;

Achilleas (Varathron): Πράγματι, το “Magnus Venator” μόλις κυκλοφόρησε και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου μέσα στις μέρες της καραντίνας και ήταν μια φοβερά δημιουργική διαφυγή από την παράνοια που όλοι ζούσαμε. Για την ώρα δεν έχουμε κανονίσει κάποια ζωντανή εμφάνιση και παραμένει ένα δισκογραφικό underground project.

Rock Overdose: Τι νέα έχουμε από τα τόσο επιτυχημένα Suncord Audiolab studios, έπειτα από τις τελευταίες δουλειές των K2, Drama Noir και πολλών άλλων; Αλήθεια, πως τα προλαβαίνεις όλα;

Achilleas (Varathron): Σε ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σου στη δουλειά μου. Να σημειώσω ότι ο καινούργιος δίσκος των Drama Noir είναι μια πολύ καλή παραγωγή του Σάββα των Acid Death, εγώ έκανα μόνο το mastering για το βινύλιο! Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής μου πάει πολύ καλά και είναι κάτι που με γεμίζει πολύ. Τα προλαβαίνω όλα, γιατί αγαπάω αυτό που κάνω και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή –εκτός των άλλων- δουλεύω και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα Black Metal παραγωγή ενός νέου συγκροτήματος με τρομερή έμπνευση και συνθέσεις. Πρόκειται για ένα γκρουπ με πολύ αγαπητούς μουσικούς και βετεράνους της Ελληνικής σκηνής και σύντομα στο μέλλον θα κάνει μεγάλη αίσθηση.

Rock Overdose: Τέλος, θέλω να κλείσουμε με μία πρόσκληση προς όλους τους αναγνώστες μας…. Δώσε το δικό σου μήνυμα για όλους αυτούς που θα βρεθούν το Σάββατο στο Horns Up Festival 5.

Achilleas (Varathron): Το λέω μέσα από την καρδιά μου: Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους και να περάσουμε φοβερά! Καλή συνέχεια και σ’ εσένα Χρήστο και ευχαριστούμε το Rock Overdose για το ενδιαφέρον!

Rock Overdose: Όλα τα υπόλοιπα, επί σκηνής το Σάββατο ενώ προγραμματίστε από τώρα έτσι ώστε να μας απολαύσετε ζωντανά 23 Σεπτέμβρη στην εκπομπή μου… σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, ετοιμαστείτε...

Pin 81 Shares

Comments