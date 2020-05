Νέα διαμάχη μεταξύ Roger Waters και David Gilmour (Pink Floyd)!

Νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο πρώην μέλη των Pink Floyd, Roger Waters και David Gilmour, καθώς o πρώτος κατηγορεί τον δεύτερο πως επιχειρεί να τον βγάλει εκτός της διαδικτυακής παρουσίας του συγκροτήματος.

Ο Waters υποστηρίζει ότι ο Gilmour, τον έχει εξαφανίσει από τη διαδικτυακή παρουσία του συγκροτήματος του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, κατηγορώντας τον κιθαρίστα πως «θεωρεί ότι οι Pink Floyd του ανήκουν» και ότι ο Waters είναι «άνευ σημασίας» για το συγκρότημα.

Ο Waters αποχώρησε από τους Pink Floyd το 1985 και ακολούθησε μια σκληρή αλλά και στενάχωρη δικαστική διαμάχη με τα υπόλοιπα τρία μέλη του συγκροτήματος (τον Gilmour, τον Nick Mason και τον Rick Wright), την οποία και έχασε για το όνομα του συγκροτήματος.

Δείτε τις δηλώσεις και τα σχόλια παρακάτω:

An announcement from me. And when I mention the @pinkfloyd website, I also mean the Facebook page and all the rest. pic.twitter.com/x9T8CIAAMp

— Roger Waters (@rogerwaters) May 19, 2020