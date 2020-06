Οι System of a Down “εκτροχιάζουν” γαμήλιο πάρτι

Το καλύτερο γαμήλιο πάρτι στήθηκε στη Νιγηρία και οι καλεσμένοι τα "έσπασαν" με τις νότες των System of a Down.

Το "Toxicity" λοιπόν, είναι το απόλυτο γαμήλιο τραγούδι στη Νιγηρία, όπως φαίνεται και από τα πλάνα...

Rock music at Nigerian weddings needs to be normalised!! 😫😂 Love this! 😫 pic.twitter.com/b4FarEllR8

— Will Njobvu (@William_Njo) June 19, 2020