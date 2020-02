Επίσημο: Οι HELLOWEEN στο Athens Rocks Festival μαζί με My Dying Bride και Domination Inc!

My Dying Bride at AthensRocks Winter 2020

Οι My Dying Bride, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού θα πλαισιώσει το line up του AthensRocks, το Σάββατο 14 Νοέμβρη!

Κάπου εκεί στις αρχές του 1990, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπήδησε η Αγία Τριάδα του ατμοσφαιρικού doom death με τους Paradise Lost, Anathema & My Dying Bride, να θεωρούνται απόλυτα δικαιολογημένα, μέχρι και σήμερα, οι προπάτορες του είδους.

Στο τιμημένο Bradford, o Aaron Stainthorpe (φωνητικά) κι ο Andrew Craighan (κιθάρες) με αέρα από το Halifax, όπου και κατάγεται το συγκρότημα, δημιούργησαν μια από τις πλέον επιδραστικές μπάντες του ήχου! Τριάντα χρόνια μετά, με αμέτρητες συναυλίες στην πλάτη τους και 14 επίσημες κυκλοφορίες, αρκούν και περισσεύουν, ώστε να τους αντιμετωπίζουμε σαν μια από τις σπουδαιότερες μπάντες που έβγαλε ποτέ το ακραίο ιδίωμα.

“As The Flowers Withers”, “Turn Loose the Swans”, “The Angel and the Dark River”, “Like Gods of the Sun”, “34.788%...Complete” & “Light at the End of the World”, έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους κάτω από τη δεκαετία του '90, που ήταν η πιο παραγωγική του γκρουπ! Ανατριχιαστικοί στίχοι, σπαραξικάρδιες μελωδίες, στοιχειωτική ατμόσφαιρα και βρυχηθμοί που εθίζουν τον ακροατή στα ηχοτόπια των My Dying Bride, έγιναν το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Αυτό που έκαναν οι Βρετανοί, ήταν ομολογουμένως μοναδικό, συγκεντρώνοντας hardcore οπαδούς από την αρχή τη καριέρας τους. Η φυγή του έτερου αρχικού κιθαρίστα Calvin Robertshaw, το 1999, συνοδεύτηκε με μια δημιουργική στροφή στο “Τhe Dreadful Hours”, ενσωματώνοντας πιο progressive αναφορές, για να ακολουθήσουν τα “Songs of Darkness Words of Light” & “Α Line of Deathless Kings”, πριν κλείσουν τη δεκαετία των '00s με το “For Lies I Sire”! Η βρετανική μουντίλα λειαίνεται με το βιολί να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σκαρώνοντας έναν εξαιρετικό δίσκο.

Ευφυείς και πρωτοπόροι φτάνουν στο AthensRocks, έχοντας έναν από τους πολυαναμενόμενους δίσκους του 2020 στις αποσκευές τους κι ένα show που δεν πρέπει να χάσει κανείς.