Έρχεται το IOANNINA ROCK CITY 2020 με special guest τον RONNIE ROMERO,φωνή των RICHIE BLACKMORE ‘S RAINBOW!

Ακολουθεί ανακοίνωση του Γιώργου Γάκη:
“IOANNINA ROCK CITY 2020 “
ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ROCK ΔΙΗΜΕΡΟ
ΤΡΙΤΗ 21 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΝΤΑΛΙΚΕΣ , ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DRIVE IN ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ SPECIAL GUEST TON :
RONNIE ROMERO
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΤΩΝ :
«RICHIE BLACKMORE ‘S RAINBOW”
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ !
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!!.....
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