PHIL LYNOTT: SONGS FOR WHILE I’M AWAY: Δείτε το τρέιλερ από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του.

Μέσα στο Φθινόπωρο του 2020 θα προβληθεί στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ PHIL LYNOTT: SONGS FOR WHILE I’M AWAY, με θέμα τη ζωή του αξέχαστου Rocker Phil Lynott.

Το ντοκιμαντέρ θα αναφέρεται στη ζωή και στη μουσική του Lynott, και στο πως ένα μαύρο αγόρι της εργατικής τάξης της δεκαετίας του ’50 στο Δουβλίνο, κατόρθωσε και έγινε ο μεγαλύτερος Rock Star της Ιρλανδίας, και ένας από του μεγαλύτερους παγκοσμίως.

