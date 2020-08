Svavar Austmann (SÓLSTAFIR) στο Rock Overdose:”Το ‘Endless Twilight of Codependent Love’ είναι πιο δυναμικό και πιο βαρύ από τον προκάτοχο του”.

Οι Epic Rock N Rollers από την Ισλανδία Sólstafir πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 6 Νοεμβρίου μέσω της Season of Mist, το νέο τους album με τίτλο 'Endless Twilight of Codependent Love' . Το RockOverdose.gr και ο Γιώργος Μαρκογιαννάκης είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον μπασίστα της μπάντας Svavar Austmann και να αναλύσουν πολλά και διάφορα θέματα πάνω στην νέα τους κυκλοφορία καθώς και άλλα πολλά εξίσου ενδιαφέροντα θέματα, όσον αφορά τους Sólstafir...

RockOverdose: Καλησπέρα από Αθήνα! Είμαι ο Γιώργος από το Ελληνικό webzine Rock Overdose! Πώς είναι τα πράγματα στην Ισλανδία τώρα με την πανδημία και τους αριθμούς κρουσμάτων;

Svavar Austmann (Sólstafir): Καλησπέρα Γιώργο, Svavar εδώ! Τα πράγματα εδώ θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα αν κάτσεις και τα συγκρίνεις με άλλες χώρες. Η πανδημία είναι πολύ ενοχλητική, παρ’ όλα αυτά μπορώ να κάνω τα βασικά μου καθήκοντα και να είμαι δημιουργικός , αλλά σίγουρα μας έχουν λείψει οι περιοδείες χωρίς να παραπονιόμαστε βέβαια.

RockOverdose: Το γνωρίζω πως είναι πραγματικά δύσκολο για τις μπάντες , τους μουσικούς, το road crew κλπ. και οποιονδήποτε είχε άμεση σχέση με live shows, μεγάλα φεστιβάλ και ειδικά τώρα με την μετά-καραντίνα εποχή όλα άλλαξαν τόσο γρήγορα. Πώς είναι η καθημερινότητα σου τώρα...περισσότερος χρόνος για να γράψεις νέες ιδέες , να ακούσεις περισσότερη μουσική ή να μάθεις νέες τεχνικές;

Svavar Austmann (Sólstafir): Ναι σίγουρα και ειδικά με το κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου μέσω του internet υπάρχει πληθώρα υλικού για να διαβάσεις και να ενημερωθείς. Επίσης κάνω μαθήματα πιάνο, mixing και midi ενορχήστρωσης . Οι πηγές είναι απεριόριστες, για οποιονδήποτε θέλει να μάθει παραπάνω πράγματα στο είδος και τη τέχνη του.

RockOverdose: Έχετε ήδη ηχογραφήσει πολλά EP’s από το 1996. Πιστεύεις οτι ηχογράφηση ενός EP βοηθάει μια μπάντα να εξελιχθεί παραπάνω, να δει πως ο κόσμος θα υποδεχθεί μια νέα κυκλοφορία με έναν ανανεωμένο μουσικό ίσως προσδιορισμό της μπάντας;

Svavar Austmann (Sólstafir): Ναι σίγουρα βοηθάει την μπάντα και τους ίδιους τους μουσικούς ώστε να μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο βλέποντας τα πράγματα από μια πιο πιο ευρεία προοπτική. Για να υπάρξει μια εξέλιξη, πρέπει να προηγηθεί και μια κατάλληλη κίνηση. Είναι όπως όταν έχεις φτιάξει μια σούπα και συνεχώς προσπαθείς να δοκιμάσεις όλο και πιο πολλά μπαχαρικά και παράλληλα να θυμάσαι να την ανακατεύεις καλά.

RockOverdose: Πρόκειται να κυκλοφορήσετε το νέο σας album με τίτλο 'Endless Twilight of Codependent Love'. Ποιές θα λεγες ότι είναι οι διαφορές με το προηγούμενο album του 2017 με με τίτλο 'Berdreyminn';

Svavar Austmann (Sólstafir): Το 'Endless Twilight of Codependent Love' είναι χωρίς καμία αμφιβολία, πιο δυναμικό και πιο βαρύ από τον προκάτοχο του.

RockOverdose: Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με το πόσο αλλάξατε μουσικά, με την πάροδο του χρόνου. Εννοώ, κοιτάζοντας πίσω στο 2002 από το ντεμπούτο σας album μέχρι τώρα... αλλάξατε από το Black/Viking Metal και πλέον είστε μια Post Metal/Rock ή αν θες και Ισλανδική RnRoll μπάντα. Ουάου αυτό και αν ήταν αλλαγή. Γιατί δεν φτιάξατε ένα νέο project band έτσι ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε το black metal στοιχείο στους Solstafir;

Svavar Austmann (Sólstafir): Τι γίνεται αν όμως βαρεθείς να παίζεις, το ίδιο στυλ ξανά και ξανά για χρόνια; Συγνώμη αλλά δεν έχω να σου δώσω μια σταθερή απάντηση για αυτό, υποθέτω πως αυτές οι παραλλαγές στη μουσική έχουν να κάνουν με το τι μας αρέσει και μας ευχαριστεί να ακούμε κάθε δεδομένη στιγμή.

Εννοώ πως μπορεί μια μέρα να παρουσιάσουμε στον κόσμο ένα καθαρόαιμο black metal album και να βγεί πραγματικά καταπληκτικό και το επόμενο album να είναι ένα 80λεπτο σε στυλ Ennio Morricone, BladeRunner, HansZimmer μέχρι και post metal που να ταιριάζει σε soundtrack ταινίας και είναι το ίδιο ευχάριστο όσο και το black metal album. Όταν έχω μια ιδέα για ένα τραγούδι στο μυαλό μου και κάθομαι να ‘ρίξω’ αυτήν την ιδέα σε ένα ακουστικό μέσο, καταλήγω πάντα δυσαρεστημένος, οπότε δεν αντιδρώ σε καμία αρχική ιδέα.

Το καλύτερο είναι όταν το κεφάλι μου είναι εντελώς άδειο και δεν έχω καμία ιδέα για το τι θα κάνω στο μυαλό μου και έχω απλά ένα ακατέργαστο θεμέλιο ενός τραγουδιού. Μόνο τότε μπορώ να αρχίσω να χρησιμοποιώ τη δημιουργική φαντασία μου και να εξερευνήσω τις ιδέες μου. Η δημιουργικότητα λειτουργεί καλύτερα για μένα όταν έχει ελεύθερη ροή.

RockOverdose: Από το 1995 και έπειτα παρατηρώντας τις αλλαγές του line up της μπάντας, μπορώ να δω ξεκάθαρα ότι δεν είχατε και πολλές αλλαγές, το οποίο είναι κάτι πολύ καλό και υγιές για μια μπάντα. Λοιπόν ποιο είναι το ‘μυστικό’, μήπως πρέπει ο καθένας να βάζει πίσω τον κάθε εγωισμό και να ξεκινήσει να σκέφτεται το γενικό καλό της μπάντας; Μήπως αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια τελικά από το κάθε μέλος ξεχωριστά;

Svavar Austmann (Sólstafir): Στην περίπτωσή μου, γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, είναι μια συνεργασία λίγων ατόμων και πρέπει να γνωρίζω πώς θα επικοινωνώ μαζί τους. Δεν πρέπει να είμαι ένα αλαζονικό @ρχ...δι και να φτύνω λόγια στα πρόσωπα τους όταν έχω μια ανάγκη για να επικοινωνήσουμε. Είμαστε όλοι φίλοι και το τιμούμε και το σεβόμαστε αυτό και αν κάποιος χρειάζεται να προσπαθήσει να είναι φιλικός και τους βλέπει όλους σαν μ@λ...κες τότε προτείνω σε αυτό το άτομο, να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Αν είσαι αυτής της νοοτροπίας, τότε κάνε το μόνος σου, ΣΟΒΑΡΑ!

RockOverdose: Είμαι σίγουρος πως σας έχουν λείψει τα shows, τα φεστιβάλ και οι fans όλο αυτόν τον καιρό. Ποια είναι η μέχρι τώρα αγαπημένη σου στιγμή από τη καριέρα σου, με τους Solstafir;

Svavar Austmann (Sólstafir): Ω είναι πραγματικά ήδη πολλές αυτές οι στιγμές και είναι δύσκολο να θυμάσαι μόνο μία. Αυτές πάντως που ξεχωρίζουν είναι από τα shows μας στη Ν. Αμερική και στη Τουρκία, όπου όλοι ήταν τόσο παθιασμένοι σε σημείο που θέλαμε να μάθουμε την ιστορία του καθένα ξεχωριστά.

RockOverdose: Πιστεύεις ότι με το να επιλέξετε για τις τελευταίες σας κυκλοφορίες, τα Sundlaugin Studio της Ισλανδίας, μαζί με τον Birgir Jon Birgisson ως παραγωγό σας βοήθησε να φτιάξετε έναν ήχο πιο φρέσκο, πιο μοντέρνο και γενικά να διαμορφώσετε μια διαφορετική άποψη, για το πως βλέπετε και ακούτε την μπάντα σήμερα;

Svavar Austmann (Sólstafir): Μας έδωσε σίγουρα κάτι το Bundlaugin Studio και άφησε το δικό του στίγμα και ο Birgir, ο οποίος κατέληξε να είναι κάπως σαν τον δικό μας Bob Rock. Δεν ξέρω αν η κατηγοριοποίηση του ήχου έχει μεγάλη αξία, αλλά είναι ο κύριος υπεύθυνος στο να το κάνει έτσι όπως είναι τώρα και ότι και αν είναι, είναι καλό!

RockOverdose: Το εξώφυλλο του επερχόμενου σας album 'Endless Twilight of Codependent Love', είναι ο γνωστός πίνακας 'The Lady of the Mountain' (1864) του Johann Baptist Zwecker. Πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη νέα σας κυκλοφορία;

Svavar Austmann (Sólstafir): Αυτός ο πίνακας είναι τόσο πλούσιος σε συμβολισμό και νόημα, εκπροσωπώντας τον ειδωλολατρισμό και τη λογοτεχνία και όχι μόνο, λόγω του οτι είναι επίσης υπέροχα όμορφος. Συμβολίζει επίσης τη χώρα από την οποία προερχόμαστε μέσω ολόκληρου του πίνακα και επικρατεί το θηλυκό στοιχείο που είναι και αυτό που κυριαρχεί στους στίχους μας, καθώς και στις μελωδικές μας συνθέσεις όπως είναι ακριβώς και στον πίνακα. Είναι πολύ κατάλληλο, για να είναι το εξώφυλλο του 7ου άλμπουμ των Solstafir.

RockOverdose: Και κάπου εδώ η τελευταία μου ερώτηση μετατρέπεται σε ένα μήνυμα για τους Έλληνες οπαδούς σας...

Svavar Austmann (Sólstafir): Rock on και να προσέχετε ο ένας τον άλλον Έλληνες!! Ανυπομονούμε να σας παίξουμε live, τα νέα μας κομμάτια!!!

Για το Rock Overdose

Ερωτήσεις-Συνέντευξη-Μετάφραση: Μαρκογιαννάκης Γιώργος

