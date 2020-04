ONE VOICE Stay Heavy, Stay Safe, Stay Human: Ελληνικές Rock και Heavy μπάντες ενώνονται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Δελτίο Τύπου

«Καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους!

Ζούμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε τι θα αφήσει πίσω της. Αλλά το πρώτο που πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτήν τη στιγμή, είναι να είμαστε καλά, υγιείς και ασφαλείς, τόσο εμείς, οι άνθρωποι που αγαπάμε, αλλά και ο συνάνθρωπός μας, πόσο μάλλον αυτός που δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και την ίδια ευχέρεια με εμάς.

Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, αρχικά από τον Αλέξανδρο Βασιλόπουλο (AIRGED L’AMH) και με τη σύμπραξη του Δημήτρη Μαρίνη (AIRGED L’AMH και BADD KHARMA), με σκοπό να μαζευτούν διάφορες μπάντες της ελληνικής metal σκηνής και δίνοντας απλά ένα κομμάτι από τη δισκογραφία τους (με δική τους επιλογή κομματιού), να δημιουργηθεί μία ψηφιακή συλλογή, τα έσοδα της οποίας θα πάνε σε μία κοινωφελή δράση. Αυτή η δράση, αποφασίστηκε να είναι η κοινωνική κουζίνα “O Άλλος Άνθρωπος” (Facebook: http://facebook.com/Ο-Αλλος-Ανθρωπος-Κοινωνικη-Κουζινα-Δωρεαν-Φαγητο-Για-Ολους-628150187199571/ και Blogspot: http://oallosanthropos.blogspot.com/), η οποία αποδεδειγμένα και εμπράκτως βοηθούσε και συνεχίζει να βοηθάει, μέσα στη δύσκολη στιγμή που βιώνουμε, συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη των βασικών αγαθών, όπως η διατροφή.

Σε αυτήν την ομάδα, προστέθηκε και ο Φραγκίσκος Σαμοΐλης (INNERWISH, Rock Hard Greece), με σκοπό αυτή η κίνηση να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να διευρυνθεί ο ορίζοντας των συγκροτημάτων που θα συμμετέχουν, αλλά και να φτιαχτεί όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι, καταφέραμε από το αρχικό πλάνο των 20 σχεδόν συγκροτημάτων, να καταλήξουμε πλέον στις 44, από όσα περισσότερα είδη της metal μουσικής, βάζοντας και ένα «φρένο» στις συμμετοχές, καθώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα μπορούσε να μην τελειώσει ποτέ. Έπρεπε όμως να τελειώσει, να έχει έναν αριθμό επεξεργάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό να «κυκλοφορήσει» το συντομότερο δυνατό, μιας και οι ανάγκες των συνανθρώπων μας, δε μπορούν να περιμένουν. Για να γίνει όλο αυτό μία, ας πούμε, κανονική ψηφιακή κυκλοφορία, προστέθηκε και ο Γιώργος Ζαχαρόγλου (DREAM WEAVER), που ανέλαβε το εικαστικό μέρος.

Το “ONE VOICE: Stay Heavy, Stay Safe, Stay Human” βρίσκεται πλέον online, με δική του σελίδα στο GoGetFunding ( https://gogetfunding.com/stay-heavy-stay-safe-stay...), στην οποία μπορεί ο καθένας από εμάς να συνεισφέρει και να βοηθήσει συνανθρώπους μας που πραγματικά μας χρειάζονται δίπλα τους. Απλά, από το σπίτι, από την ασφάλεια και τη θαλπωρή μας, για εκείνους που δεν έχουν τα βασικά. Με όποιο χρηματικό αντίτιμο μπορεί ο καθένας, απλά κατεβάζει τη συλλογή και αυτόματα κάνει και κάτι όμορφο και ανθρώπινο.

Η σελίδα στο GoGetFunding είναι φυσικά άμεσα συνδεδεμένη με το λογαριασμό της κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος” και τα χρήματα μεταφέρονται κατευθείαν εκεί, χωρίς κάποιο ενδιάμεσο λογαριασμό ή ανάμιξη άλλου προσώπου. Δεν έχει σημασία αν θα μαζέψουμε 10 ευρώ ή 10000 ευρώ. Σημασία έχει η προσπάθεια και η αίσθηση ότι κάναμε και εμείς, όλοι μας, μαζί και ενωμένοι, κάτι για να βοηθήσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά στη «μάχη» απέναντι σε αυτόν τον «αόρατο εχθρό», όπως μας τον λένε και οι ειδικοί.

Μόλις κατατεθεί το ποσό, θα αποσταλεί στο mail σας ένα link, από το οποίο θα μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα τραγούδια της συλλογής σε MP3 320, το εξώφυλλο αλλά και όλο το artwork σε αρχεία “jpg”, καθώς και ένα Flipbook με το booklet. Το Flipbook δεν είναι online, οπότε είτε κατεβάζετε το αρχείο “exe” που έχει και αποθηκεύεται στο PC σας για να «τρέξει»., είτε κατεβάζετε το αρχείο “html” μαζί με τα δύο “swf”.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις μπάντες που πήραν μέρος σε αυτήν την προσπάθεια, από την πιο «μικρή», μέχρι την πιο «μεγάλη», οι οποίες το έκαναν με χαρά, άμεσα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Σχεδόν όλες οι μπάντες στις οποίες απευθυνθήκαμε δέχτηκαν και ελπίζουμε αυτό να είναι κάτι που θα συνεχιστεί και φυσικά με ακόμα περισσότερα και διαφορετικά σχήματα, καθώς, δυστυχώς, δε γινότανε να μπούνε όλοι και ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχός μας.

Για αυτή την πρώτη προσπάθεια λοιπόν, ευχαριστούμε τους (σε αλφαβητική σειρά): ACID DEATH – AEONS IN SOLITUDE – AIRGED L’AMH – ANGELO PERLEPE’S MYSTERY – ANORIMOI – ART OF SIMPLICITY – BADD KHARMA – CARPATHIAN SUNRISE – CHRONOSPHERE – CRIMSON FIRE – DARKKON – DARKLON – DEXTER WARD – DISHARMONY – DREAM WEAVER – ENDOMAIN – ENEMY OF REALITY – FALLEN ARISE – FRAGILE VASTNESS – HYPERFUEL – INNERWISH – JADED STAR – MORTAL TORMENT – NEED – NIGHTFALL – OUTLOUD – PIRANHA – POEM – RAGENHEART – REFLECTION – ROTTING CHRIST – SACRED BLOOD – SEPTICFLESH – SIDE EFFECTS – SILVER R.I.S.C – SIXFORNINE – SL THEORY – SNOWBLIND – SORROWFUL ANGELS – STEAMROLLER ASSAULT – SUICIDAL ANGELS – THE SILENT RAGE – THE SLAYERKING και TIDAL DREAMS

Ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να έχει τον αντίκτυπο που αξίζει ο σκοπός της και για τον οποίο δουλέψαμε.

Μένουμε σπίτι, ακούμε και παίζουμε μουσική, βρίσκουμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας την κατάσταση και με σκοπό να είμαστε όλοι καλά, ασφαλείς, υγιείς και πάνω από όλα να παραμένουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!»

Αλέξανδρος, Γιώργος, Δημήτρης, Φραγκίσκος

Κλικάρετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε που και πως μπορείτε να συνεισφέρετε και να βοηθήσετε.

https://gogetfunding.com/stay-heavy-stay-safe-stay-human/

